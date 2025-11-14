Video: el gol de Lautaro Martínez para la Selección Argentina vs Angola

Argentina le gana por 1 a 0 a Angola en el estadio 11 de Noviembre de Luanda al término del primer tiempo del encuentro amistoso por los 50 años de la independencia del país africano.

En una primera etapa discreta, Gerónimo Rulli tuvo trabajo en el arco argentino ya que contuvo tres pelotas que pudieron culminar en el triunfo parcial de Angola, mientras que el equipo de Lionel Scaloni tuvo dos remates de Lionel Messi, uno que tapó bien el arquero Hugo Marques. Pero a los 43 minutos, Messi le metió una asistencia magistral a Lautaro Martínez, quien avanzó unos metros y cruzó el remate inatajable para el arquero Marques, para poner el 1 a 0 de Argentina.