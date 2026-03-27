Por qué TyC Sports no transmite a la Selección Argentina vs. Mauritania: la explicación de Ariel Senosiain

El partido de la Selección Argentina ante Mauritania no se verá por TyC Sports y Ariel Senosiain deslizó los motivos detrás del cambio.

La ausencia de la Selección Argentina en la pantalla de TyC Sports para el partido ante Mauritania generó sorpresa entre los fanáticos. En ese contexto, el periodista Ariel Senosiain -comentarista habitual de la "Albiceleste"- confirmó la noticia y deslizó las posibles razones detrás de esta decisión, que responderían a cuestiones contractuales o a un conflicto entre la AFA y el Grupo Clarín.

Que la Selección Argentina no sea televisada en TyC Sports no es casual ni responde a una decisión exclusiva del canal. Según explicó Senosiain, los motivos podrían ser varios. "Las razones son difíciles saberlas, hay cuestiones a las cuales los laburantes no solemos llegar, no sé si serán contractuales, económicas, de relaciones", comenzó el comentarista en el programa Líbero, el cual conduce.

Incluso, Senosiain fue más allá, adelantó que no está asegurado que TyC Sports transmitirá a la Selección Argentina durante el Mundial 2026, dando a entender que hay dirigentes detrás de la trama. "Más allá de eso, habiendo una Copa del Mundo por delante, ojalá que exista la decisión empresarial y que no exista la intromisión dirigencial para que el canal pueda transmitir la Copa del Mundo que, al fin de cuentas, es algo que nos encanta hacer, que nos enorgullece hacer y que es algo que distingue a TyC Sports desde hace muchos años", continuó.

En los últimos años, la televisación del combinado nacional se convirtió en un negocio altamente competitivo, donde distintos grupos buscan quedarse con los partidos más atractivos. En ese contexto, TyC Sports perdió la posibilidad de emitir algunos encuentros, lo que generó un cambio significativo para su audiencia habitual.

El escenario actual podría modificarse en el mediano plazo, dependiendo de las negociaciones entre la AFA y las empresas interesadas en los derechos de transmisión. No se descarta que TyC Sports vuelva a tener participación en futuras emisiones, aunque todo dependerá de los acuerdos comerciales que se alcancen.

Argentina vs Mauritania: dónde verlo por TV en vivo

El partido entre la Selección Argentina y Mauritania podrá seguirse en vivo a través de Telefe y DSports. Como es habitual en los compromisos amistosos del conjunto nacional, las señales ofrecerán una cobertura completa que incluirá la previa, el análisis post partido y el minuto a minuto del desarrollo del juego.

Telefe: Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD).

Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD). Telefe: Canal 10 en Telecentro (Digital).

Canal 10 en Telecentro (Digital). Telefe: Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD.

Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD. DSports: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Además, el duelo también estará disponible vía streaming en las plataformas digitales asociadas a DSports, lo que permitirá seguirlo desde distintos dispositivos.

La posible formación de la Selección Argentina de Lionel Scaloni vs. Mauritania

Con Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul descartados para estar desde el arranque por diferentes molestias, hay tanto un apuntado en la defensa como en el mediocampo para ocupar esos lugares. Lo que despertó la atención durante la mañana del 26 de marzo a horas del partido fue que Franco Mastantuono, trabajó con una pechera de titular, aunque todo indica que Nico González ocupará la delantera. A su vez, todo indica que Lionel Messi estará en el banco de suplentes y cabe destacar que son bajas Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso.

De esta manera, los 11 de la Selección Argentina ante Mauritania serían: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Nicolás Paz, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Nicolás González y Julián Álvarez.