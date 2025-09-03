El Presidente de Paraguay anunciará una inédita medida si Alfaro clasifica al Mundial 2026

La medida que prepara el Gobierno de Paraguay si Alfaro logra clasificar al seleccionado al Mundial 2026.

Las Eliminatorias Sudamericanas llegarán a su fin en la próxima doble fecha y en Paraguay se vive con una esperanza desbordante. El presidente, Santiago Peña, anunció el pasado sábado que, si el seleccionado dirigido pro Gustavo Alfaro se clasifica al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá 2026, podría declarar feriado nacional para todo el territorio.

Peña se encuentra amparado para tal medida gracias a una ley que fue aprobada de forma reciente por la Cámara de Diputados, que faculta al Poder Ejecutivo a establecer hasta tres feriados adicionales por año para fomentar el turismo, la economía o celebrar eventos especiales. Consultado sobre la posibilidad de llevar a cabo el feriado, el presidente reconoció que la ley “todavía no está promulgada", pero resaltó que puede haber "alguna sorpresa" y explicó: "Creo que amerita si Paraguay vuelve al Mundial después de 16 años, es un buen momento para que los paraguayos podamos celebrar".

El partido en el que Paraguay podría clasificar al Mundial 2026

Este jueves, el seleccionado paraguay recibirá a Ecuador en Asunción, desde las 20:00, en un partido que podría confirmar su estadía en la próxíma Copa del Mundo en suelo norteamericano.

Gracias a su posición en la tabla (5°), con un empate frente a los dirigidos por Sebastián Beccacece le alcanzará a los guaraníes para sacar ticket al Mundial. Sin embargo, en caso de perder y si se dan otros resultados a favor, también conseguiría la clasificación.

Cabe recordar que la última vez que Paraguay participó en evento mundialista fue en Sudáfrica 2010, cuando el equipo dirigido por Gerardo "Tata" Martino cayó de forma ajustada por 1 a 0 ante España, por cuartos de final, país que luego se terminó consagrando campeón.

Scaloni "cortó" a dos jugadores de la Selección Argentina: lista final vs. Venezuela y Ecuador

Lionel Scaloni entregó la lista final de la Selección Argentina para los partidos ante Venezuela y Ecuador, que serán los últimos de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con la "Albiceleste" ya clasificada hace mucho tiempo, el director técnico apenas sacó a dos futbolistas con relación a la prenómina de 31 integrantes.

Se trata nada menos que de Facundo Medina y Ángel Correa, el defensor zurdo de Olympique de Marsella y el mediapunta de Tigres respectivamente. El resto del listado será idéntico al primero, por lo que ahora habrá 29 jugadores a disposición, a excepción de que haya algún lesionado a último momento.

La lista final de la Selección Argentina vs. Venezuela y Ecuador

Arqueros : Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella de Francia) y Walter Benítez (Crystal Palace de Inglaterra).

: Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella de Francia) y Walter Benítez (Crystal Palace de Inglaterra). Defensores : Cristian Romero (Tottenham de Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal), Gonzalo Montiel (River de Argentina), Marcos Acuña (River de Argentina), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella de Francia), Nahuel Molina (Atlético de Madrid de España), Juan Foyth (Villarreal de España), Nicolás Tagliafico (Lyon de Francia) y Julio Soler (Bournemouth de Inglaterra).

: Cristian Romero (Tottenham de Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal), Gonzalo Montiel (River de Argentina), Marcos Acuña (River de Argentina), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella de Francia), Nahuel Molina (Atlético de Madrid de España), Juan Foyth (Villarreal de España), Nicolás Tagliafico (Lyon de Francia) y Julio Soler (Bournemouth de Inglaterra). Mediocampistas : Leandro Paredes (Boca de Argentina), Alexis Mac Allister (Liverpool de Inglaterra), Rodrigo De Paul (Inter Miami de Estados Unidos), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen de Alemania), Giovani Lo Celso (Betis de España), Alan Varela (Porto de Portugal), Nicolás Paz (Como de Italia), Thiago Almada (Atlético de Madrid de España), Claudio Echeverri (Manchester City de Inglaterra), Franco Mastantuono (Real Madrid de España) y Valentín Carboni (Genoa de Italia).

: Leandro Paredes (Boca de Argentina), Alexis Mac Allister (Liverpool de Inglaterra), Rodrigo De Paul (Inter Miami de Estados Unidos), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen de Alemania), Giovani Lo Celso (Betis de España), Alan Varela (Porto de Portugal), Nicolás Paz (Como de Italia), Thiago Almada (Atlético de Madrid de España), Claudio Echeverri (Manchester City de Inglaterra), Franco Mastantuono (Real Madrid de España) y Valentín Carboni (Genoa de Italia). Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid de España), Lionel Messi (Inter Miami de Estados Unidos), Julián Álvarez (Atlético de Madrid de España), José Manuel López (Palmeiras de Brasil), Lautaro Martínez (Inter de Italia) y Nicolás González (Juventus de Italia).

Selección Argentina vs. Venezuela: día, hora, TV en vivo y streaming

El conjunto de Scaloni recibirá al de su compatriota Fernando "Bocha" Batista el jueves 4 de septiembre del 2025 a las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Monumental de River, con la transmisión en vivo en la televisión de Telefe (abierta), además de TyC Sports y DirecTV ("cable"). El streaming online correrá por las cuentas de Mi Telefe, TyC Sports Play, Cablevisión Flow, DGO y Telecentro Play, entre otras aplicaciones. El árbitro será el chileno Piero Maza.