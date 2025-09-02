Qué dijo Lionel Messi sobre volver a jugar en Argentina: "Muy especial"

En la previa del partido de la Selección Argentina frente a Venezuela, Lionel Messi habló sobre su futuro después de las Eliminatorias Sudamericanas. El 10 albiceleste confirmó detalles importantes sobre su continuidad en el equipo nacional. Sus declaraciones generaron gran expectativa entre los hinchas argentinos que siguen cada movimiento de la estrella del fútbol mundial.

El astro de Inter Miami de Estados Unidos se refirió específicamente a los próximos partidos de la "Albiceleste" por las Eliminatorias. "La Pulga" explicó qué significa para él disputar estos encuentros en territorio nacional. La incertidumbre sobre su participación en futuros compromisos oficiales mantiene en vilo a todo el país. El rosarino también reveló cuáles serán sus próximos pasos con la camiseta albiceleste rumbo al Mundial 2026.

¿Qué dijo Messi sobre su futuro en la Selección Argentina?

Lionel encendió las alarmas en el mundo del fútbol argentino con sus últimas declaraciones. El capitán de la Selección confirmó que el próximo jueves será su último partido oficial por Eliminatorias en territorio nacional. Las palabras del rosarino llegaron después de una actuación brillante con Inter Miami en la semifinal de la Leagues Cup, donde marcó dos goles para clasificar a la final.

El astro de 38 años fue consultado específicamente sobre el duelo ante Venezuela del 4 de septiembre en el Monumental. Su respuesta no dejó lugar a dudas y confirmó lo que muchos hinchas temían. "Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos", declaró Messi en la entrevista posterior al partido con Orlando City. El capitán también agregó que toda su familia estará presente para vivir ese momento histórico junto a él.

El encuentro contra la Vinotinto no será técnicamente su despedida definitiva de las Eliminatorias. Cinco días después, el martes 9 de septiembre, Argentina visitará a Ecuador en Guayaquil para cerrar la fase clasificatoria rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, las declaraciones de Messi dejaron en claro que el duelo en el Monumental tendrá un sabor especial como último partido oficial en casa por esta competición.

La incertidumbre sobre su futuro inmediato se mantiene abierta. Argentina tiene programada una serie de amistosos internacionales entre octubre y noviembre, en la antesala del Mundial 2026. El calendario incluye encuentros en Estados Unidos durante octubre, con partidos ante Venezuela y Puerto Rico, y posteriormente viajes a Angola e India en noviembre.

También está prevista la Finalissima contra España en marzo de 2026, que enfrentaría a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Resta saber si jugará el Mundial 2026. Al momento, parece que la decisión se tomará mas cerca de la fecha dependiendo su estado físico y futbolístico.