Cuándo es el sorteo del Mundial de Estados unidos 2026: qué novedades hay a septiembre de 2025

El sorteo del Mundial 2026 ya tiene fecha confirmada para este año. La FIFA oficializó que el evento se realizará durante el mes de diciembre en Estados Unidos. Septiembre marcará el inicio de varias novedades relacionadas con el torneo más esperado del fútbol mundial.

La ceremonia del sorteo tendrá lugar el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C. El evento comenzará a las 12:00 horas locales (13 horas argentina) y definirá los 12 grupos del primer Mundial con 48 selecciones. Esta será la Copa del Mundo más grande de la historia, con equipos distribuidos entre tres países anfitriones por primera vez.

Las novedades de septiembre incluyen el inicio del sorteo preferente de Visa para la venta de entradas. Los titulares de tarjetas Visa podrán registrarse entre el 10 y 19 de septiembre para participar en la primera fase de venta. La FIFA realizará un proceso de selección aleatoria y notificará a los ganadores a partir del 30 de septiembre. Los seleccionados tendrán acceso exclusivo en octubre para comprar boletos antes de la venta general.

Las eliminatorias sudamericanas también terminarán en septiembre de 2025 con las últimas dos fechas. Argentina ya aseguró su clasificación como defensora del título y ocupará el primer bombo junto a los países organizadores. Las fechas 17 y 18 se disputarán entre el 4 y 9 de septiembre para definir los últimos clasificados de la región. Brasil, Ecuador y otros equipos sudamericanos buscarán asegurar sus lugares en estas jornadas decisivas.

El formato del sorteo seguirá la mecánica tradicional con cuatro bombos de 12 países cada uno. México ocupará el Grupo A, Canadá el Grupo B y Estados Unidos el Grupo D como anfitriones. El ranking FIFA previo al 5 de diciembre determinará la ubicación de las selecciones en cada bombo. Argentina será cabeza de serie junto a potencias como España, Francia, Inglaterra, Brasil y Portugal.

Para el momento del sorteo, 42 de las 48 selecciones ya estarán confirmadas. Los últimos seis cupos se definirán en torneos de repechaje programados para marzo de 2026. Cuatro plazas corresponderán a una competencia exclusiva de la UEFA, mientras que las dos restantes se repartirán entre las demás confederaciones. Este sistema garantiza mayor representación global en el torneo expandido.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El torneo se extenderá hasta el 19 de julio con la final programada en Nueva York-Nueva Jersey. Las 16 sedes se distribuyen entre México (3), Canadá (2) y Estados Unidos (11) para albergar los 104 partidos del certamen más extenso de la historia.