Dónde ver la Selección Argentina vs. Zambia en vivo por TV y de manera legal sin recurrir a Fútbol Libre o Xuper TV

La Selección Argentina juega contra Zambia.

La Selección Argentina se medirá este martes a las 20:15 a Zambia en la Bombonera. Será el segundo amistoso internacional que disputará este año el conjunto de Lionel Scaloni, que busca dejar atrás la pálida imagen demostrada ante Mauritania, en lo que será la última presentación de la albiceleste en territorio nacional antes de que comience la Copa del Mundo.

Este partido servirá al entrenador para terminar de definir la lista para el mundial, donde aún falta definir algunos nombres. El primer enuentro ante Mauritania le permitió a Scaloni probar desde el inicio a Marcos Senesi (Bournemouth de Inglaterra), mientras que en el segundo tiempo les dio minutos a Agustín Giay (Palmeiras de Brasil) y Gabriel Rojas (Racing), en una semana compleja desde lo emocional para el plantel por la lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante un entrenamiento.

Por dónde ver a la Selección Argentina contra Zambia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre la Selección Argentina y Zambia se puede ver por Telefé y DSports.

Cómo es Zambia, el rival de la Selección Argentina

Zambia no es una de las selecciones más fuertes del continente africano. Nunca jugó un mundial y está marcado por la tragedia, ya que su mejor generación fue la de las Eliminatorias rumbo al mundial de Estados Unidos 1994 y llegó con chances a la ronda final de clasificación, pero el avión que transportaba al plantel para jugar contra Senegal en 1993 se estrelló en Gabón, provocando la muerte de todos los presentes.

Zambia entrenó en Casa Amarilla.

Luego de ese terrible episodio, en 2012 pudo ganar su única Copa África, pero no le alcanzó para quedar cerca de clasificar a una copa del mundo. Actualmente quedó posicionada en la posición 91, lejos de los grandes puestos. En cuánto a su rendimiento, el equipo quedó último en su grupo con dos puntos luego de perder con Marruecos y empatar ante Malí y Comoras. En las Eliminatorias rumbo al mundial 2026, se ubicó cuarto con nueve unidades, muy lejos de las 24 que sacó Marruecos para meterse en la segunda ronda.

El mejor que tiene Zambia es Patson Daka, delantero que se desempeña en el Leicester y cuenta con un paso por el Salzburgo. También se destaca Lameck Banda, extremo del Lecce que se desplomó recientemente en un partido de Serie A, Kings Kangwa, volante del Beer Sheva de Israel y Joseph Liteta, mediocampista de 20 años que ya pegó el salto al Cagliari de Italia.