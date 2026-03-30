Scaloni confirmó a Lionel Messi como titular en la Selección Argentina vs. Zambia

Scaloni confirmó que Messi será titular en Argentina vs. Zambia.

Lionel Scaloni brindó la última conferencia de prensa en el país antes de que la Selección Argentina parta a Estados Unidos a finales de mayo próximo, para concentrarse en un predio de Kansas a pocos días del debut en el Mundial 2026. El entrenador de 47 años confirmó a Lionel Messi como titular para el amistoso frente a Zambia en La Bombonera.

"Sí, Leo va a estar desde el inicio mañana. Van a jugar la mayoría de los chicos que ya conocemos, es una buena prueba, y una vez que vayan pasando los minutos volveremos a hacer cambios", reconoció el campeón del mundo. "La idea es que puedan jugar la mayoría de los conocidos, los que todo el mundo ve, y ya veremos cómo sale la cosa...", declaró el director técnico. "Lo único que le pido a Leo es que disfrute, es que no hay otra palabra. Ojalá que esté, que diga ´yo me gané ese derecho de decir acá estoy y vamos a ver cómo va´. Porque al final no es sólo que los argentinos lo quieren ver, lo quieren ver todos, y eso es lo que deseamos", profundizó.

Scaloni habló en la conferencia antes de Argentina vs. Zambia (foto: Selección Argentina).

Al mismo tiempo, con relación al flojo segundo tiempo ante Mauritania, Scaloni admitió que "lo del otro día no puede volver a pasar, pero no es para encender una alarma ni nada, hay que confiar en este equipo". "Yo le doy ese voto de confianza al equipo porque sé lo que puede dar, ya lo ha dado. Fue un partido malo, puede pasar, este equipo cuando no ha jugado bien siempre ha dado muestras de carácter. La sensación de equipo no se puede perder", respaldó el DT a sus dirigidos. Acerca de los rivales en la Copa del Mundo, que son Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J, repitió que "son rivales duros, difíciles".

Para palpitar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Scaloni concluyó que "lo más importante es que el plantel llegue bien físicamente, porque lo futbolístico lo va a encontrar. Pero la cabeza y el físico también juegan, y más aún a esa altura de la temporada".

Argentina vs. Zambia: día, hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Scaloni recibirá a los africanos el martes 31 de marzo del 2026 a las 20.15 en el amistoso, en La Bombonera. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Telefe, mientras que el streaming online irá por las pantallas de DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Zambia

De esta forma, Scaloni se inclinará entonces por Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

La Selección Argentina tendrá dos amistosos más antes del Mundial

La AFA trabaja para cerrar otros dos compromisos preparatorios para la "Albiceleste", aunque serían fuera del país. Entre el 1° y el 9 de junio, es decir pocos días antes del debut del 16 en la Copa del Mundo, el campeón vigente podría enfrentar en Estados Unidos a rivales como el local, México, Serbia u Honduras.