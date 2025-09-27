De Paul sancionado en Inter Miami: la insólita y polémica medida que tomó la MLS de Estados Unidos

La polémica sanción que la MLS le impuso a De Paul en el Inter Miami

Rodrigo De Paul recibió una polémica sanción en las últimas horas por parte de la MLS de Estados Unidos. El futbolista del Inter Miami y compañero de Lionel Messi tendrá que abonar una suma de dinero por una insólita medida de la organización del certamen por un hecho que tuvo lugar en la goleada de las "Garzas" por 4 a 0 ante el New York City. Mientras el equipo de Javier Mascherano sueña con el Supporter's Shield por segundo año consecutivo, el "Motorcito" se verá perjudicado.

Es que, en la previa del encuentro de este sábado 27 de septiembre a las 17.30 en condición de visitante contra el Toronto FC, la Major League Soccer penalizó económicamente al exhombre de Racing por simular. La acción se dio a los 26 minutos de la primera mitad del cotejo cuando el campeón de todo con la Selección Argentina se cruzó con Andrés Perea. Sin embargo, el organismo confirmó por medio de un comunicado que no sólo no hubo contacto, sino que también aplicó una multa para De Paul.

La polémica sanción de la MLS a Rodrigo De Paul

Según aseguraron desde el Comité Disciplinario, el mediocampista del Inter Miami violó la Política de simulación/exageración al minuto 26 del partido del pasado 24 de septiembre contra el New York City FC. A su vez, aseguraron que lo multaron pero no dieron a conocer la cantidad que tendrá que abonar. Claro que, lo que impuso la Major League Soccer no tendrá efecto en el equipo de "Masche", ya que el futbolista podrá jugar con normalidad el encuentro ante el Toronto FC.

El momento de la simulación de Rodrigo De Paul por el que recibió la insólita sanción de la MLS

De ganar este compromiso, las "Garzas" quedarán aún más cerca del primer lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Este que hoy ocupa Philadelphia con 60 unidades. La obligación la tiene Messi y compañía que tienen dos partidos menos y están a sólo cinco unidades del líder, por lo que tienen la chance de acercarse. Con respecto al rival de esta jornada, suma sólo 27 puntos y está en el puesto 12, lejos de los lugares de clasificación a los playoffs, donde ya avanzó el Inter Miami.

Los números de Rodrigo De Paul en su carrera

Clubes : Racing Club; Valencia y Atlético de Madrid de España; Udinese de Italia e Inter Miami de Estados Unidos.

: Racing Club; Valencia y Atlético de Madrid de España; Udinese de Italia e Inter Miami de Estados Unidos. Partidos jugados : 500 (+80)

: 500 (+80) Goles : 58 (+2)

: 58 (+2) Asistencias : 80 (+11).

: 80 (+11). Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina.

Cuándo juega Inter Miami vs. Toronto FC por la MLS de Estados Unidos: horario, TV y cómo ver el partido online

El partido entre las "Garzas" y Toronto FC por la temporada regular de la MLS se jugará este sábado 27 de septiembre de 2025, a partir de las 17.30 (hora argentina) en el BMO Field. El encuentro será transmitido en vivo por Apple TV con MLS Season Pass.

Toronto FC vs Inter Miami: Ficha técnica