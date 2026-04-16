Conmoción en el fútbol argentino por lo que filtró el Pocho Lavezzi sobre su depresión

El Pocho Lavezzi habló de la depresión que sufrió.

Ezequiel "Pocho" Lavezzi dejó una reflexión muy profunda acerca de la depresión que sufrió en el 2023 y que, según él, logró superarla en los últimos meses. El exjugador de 40 años, que brilló en San Lorenzo y pasó por la Selección Argentina, transmitió un mensaje ejemplar hacia cualquier persona que padezca algo similar por estos días.

En la entrevista con el portal italiano Corriere della Sera, el ex Napoli y PSG dejó en claro lo que le ocurrió y cómo pudo ir mejorando poco a poco. Además, sostuvo que varios seres queridos fueron fundamentales en el peor momento de su vida y anunció: "Mi camino aún no ha terminado".

Acerca de lo que le ocurrió hace tres años, el "Pocho" comenzó: "Conocía la oscuridad. Me hacía daño a mí mismo, tanto a mí como a mis seres queridos...". Además, repasó que "alternaba entre la depresión y los ataques de ansiedad" y amplió: "Nunca estaba lúcido, mi cabeza estaba llena de pensamientos negativos".

"Gracias al apoyo de mi esposa y mi familia, me puse en manos de psicólogos y otros especialistas en una clínica", puntualizó el exatacante santafesino. De hecho, quien surgió en Estudiantes de Caseros detalló: "Soy un hombre más consciente y maduro. Me siento agradecido: haber sufrido tanto me ha cambiado como persona". "A veces no se puede conocer la luz sin haber visto la oscuridad".

Con relación a Vittorio Lavezzi, nacido en Rosario (Santa Fe) el 26 de julio del 2024, el exdelantero especificó: "Mi segundo hijo llegó en un momento difícil de mi vida y me ayudó a salvarme. Me está enseñando una nueva forma de ser padre". Y concluyó, a puro optimismo y esperanza: "Mi camino aún no ha terminado. A quienes sufren así, les digo: pidan ayuda".

El Pocho Lavezzi habló de la depresión que sufrió.

¿Cómo pedir ayuda para la depresión en Argentina?

Líneas telefónicas de asistencia (24 horas)

Estas líneas brindan contención inmediata, orientación y derivación a centros de salud especializados.

Línea Nacional de Salud Mental: Llama al 0800-999-0091 . Es gratuita, de alcance nacional y funciona las 24 horas, todos los días del año.

Llama al . Es gratuita, de alcance nacional y funciona las 24 horas, todos los días del año. Salud Mental Responde (CABA): Si estás en la Ciudad de Buenos Aires, llama al 0800-333-1665 . Ofrece asistencia profesional gratuita las 24 horas.

Si estás en la Ciudad de Buenos Aires, llama al . Ofrece asistencia profesional gratuita las 24 horas. Línea de Salud Mental (Provincia de Buenos Aires): Llama al 0800-222-5462 . Atiende consultas y brinda acompañamiento en salud mental y consumos problemáticos.

Llama al . Atiende consultas y brinda acompañamiento en salud mental y consumos problemáticos. Asistencia al Suicida: En casos de crisis extrema, puedes comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida llamando al 135 (desde CABA y GBA) o al (011) 5275-1135 desde todo el país.

Hospitales Públicos y Guardias

Cualquier hospital público con servicio de salud mental debe atenderte por guardia si sientes que estás en una situación de urgencia (angustia extrema, pensamientos de autolesión o falta de voluntad total).

Hospital Bonaparte (Nacional): Especializado en salud mental y adicciones, ubicado en Combate de los Pozos 2133, CABA.

Especializado en salud mental y adicciones, ubicado en Combate de los Pozos 2133, CABA. Hospitales Generales de Agudos: Muchos cuentan con servicios de psicopatología o guardias de salud mental.

Atención en Centros Locales

Centros de Salud (CAPS): Puedes acercarte al Centro de Atención Primaria de la Salud más cercano a tu domicilio para solicitar un turno con un psicólogo o psiquiatra.

Puedes acercarte al Centro de Atención Primaria de la Salud más cercano a tu domicilio para solicitar un turno con un psicólogo o psiquiatra. Grupos de Ayuda Mutua: Organizaciones como FUBIPA ofrecen grupos de apoyo y psicoeducación para pacientes con trastornos del ánimo y sus familiares en todo el país.

Organizaciones como FUBIPA ofrecen grupos de apoyo y psicoeducación para pacientes con trastornos del ánimo y sus familiares en todo el país. Centros Comunitarios: Algunos municipios, como el de Escobar, tienen programas de salud mental en los barrios con encuentros grupales abiertos.

Cobertura por Obra Social o Prepaga

Por la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657), todas las obras sociales y empresas de medicina prepaga están obligadas a cubrir el tratamiento de salud mental, incluyendo sesiones de psicología y atención psiquiátrica. Puedes solicitar un listado de profesionales (cartilla) directamente a tu prestador.

Los números de Lavezzi en su carrera