Cimbronazo de última hora para el "Cuti" Romero, antes de Argentina vs. Zambia

Golpazo de última hora para el "Cuti" Romero antes de Argentina vs. Zambia.

Cristian "Cuti" Romero recibió pésimas noticias antes del amistoso entre la Selección Argentina y Zambia, en La Bombonera. El defensor cordobés de 27 años fue titular en la victoria por 2-1 frente a Mauritania en la misma cancha y no tuvo un buen rendimiento, por lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, junto a varios compañeros.

La cuestión ahora es que Tottenham se acaba de quedar sin Igor Tudor como entrenador, ya que el club de Londres comunicó que "de común acuerdo" el exdefensor croata no será más el director técnico. Los resultados negativos, la eliminación en los octavos de final de la Champions League frente a Atlético de Madrid y el hecho de estar a un punto del descenso en la Premier League de Inglaterra finalmente "condenaron" al estratega balcánico.

Tudor no es más el DT de Tottenham: el comunicado oficial

Podemos confirmar que se ha acordado de mutuo acuerdo que el entrenador Igor Tudor abandone el club con efecto inmediato.

Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci también han dejado sus respectivos puestos de entrenador de porteros y preparador físico.

Agradecemos a Igor, Tomislav y Riccardo su dedicación durante las últimas seis semanas, en las que trabajaron incansablemente. Asimismo, lamentamos profundamente la pérdida que Igor ha sufrido recientemente y le enviamos nuestro apoyo a él y a su familia en estos momentos difíciles.

En breve se informará sobre el nuevo entrenador principal.

Tottenham acaba de echar al DT croata Igor Tudor.

Los números de Tudor como DT de Tottenham

7 partidos oficiales.

1 victoria.

1 empate.

5 derrotas.

9 goles a favor.

20 goles en contra.

Un 19.05% de efectividad.

Sin títulos obtenidos.

El Cuti Romero, en la lista de Argentina vs. Mauritania y Zambia

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas y Marcos Acuña.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Nicolás Paz, Thiago Almada y Franco Mastantuono.

Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, José Manuel López y Julián Álvarez.

Cómo ver a la Selección Argentina vs. Zambia: día, hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Scaloni recibirá a los africanos el martes 31 de marzo del 2026 a las 20.15 en el amistoso, en La Bombonera. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Telefe, mientras que el streaming online irá por las pantallas de DGO, Telecentro Play y Personal Flow.