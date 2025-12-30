Se fue a Ucrania en plena guerra y ahora sueña con volver a Racing: "Me lo voy a ganar"

Un jugador que se fue a Ucrania en plena guerra habló de su deseo de volver a Racing, a días de que abra el mercado de pases.

Se fue a Ucrania en un contexto extremo, con la guerra en primera escena, y hoy vuelve a escena con un mensaje directo que resuena en Avellaneda. Se trata de Patricio Tanda, jugador formado en Racing, que expresó públicamente su deseo de tener una nueva oportunidad en el club que lo vio nacer. En plena antesala del mercado de pases, el mediocampista dejó definiciones que podrían intercder en las decisiones de Gustavo Costas.

La experiencia Tanda está lejos de ser convencional. El mediocampista argentino, de 23 años, tomó en enero del 2025 la decisión de continuar su carrera en el FC Karpaty Lviv de Ucrania, un país atravesado por el conflicto bélico con Rusia, en busca de continuidad y crecimiento profesional. Lejos de su entorno, de su familia y del radar cotidiano del fútbol argentino, apostó por una vivencia riesgosa como formativa.

En ese contexto, el jugador logró adaptarse a una realidad compleja, tanto dentro como fuera de la cancha. Entrenamientos condicionados, partidos bajo estrictos protocolos de seguridad y una vida cotidiana atravesada por la incertidumbre fueron parte del escenario. Aun así, Tanda sostuvo su carrera y sumó rodaje, algo que en su momento no había conseguido en Racing.

El mensaje que reabre la puerta en Racing

En una entrevista este martes con ESPN, el volante no esquivó el tema y fue directo: quiere volver a la "Academia" tras haber finalizado su préstamo en Ucrania. No hubo reclamos ni reproches, sino un mensaje claro, casi íntimo, dirigido a Racing. “Siempre soñé con tener mi lugar, es un deseo pendiente y me lo voy a ganar”, remarcó Tanda, dando a entender que su salida no fue un punto final, sino una pausa obligada.

La frase no pasó inadvertida. En Avellaneda, cada palabra de un futbolista surgido del club tiene peso específico, sobre todo cuando se da en un momento de análisis profundo del plantel y de posibles refuerzos. El nombre de Patricio Tanda vuelve así a instalarse en la conversación del mercado de pases.

La respuesta todavía no está escrita. Racing deberá definir prioridades, y Costas tendrá la última palabra. Pero el mensaje ya fue enviado y quedó flotando en el aire del club: Tanda quiere volver y siente que está preparado.

Mientras tanto, su historia sigue sumando capítulos lejos de casa, con la ilusión intacta de que el próximo desafío no esté a miles de kilómetros, sino en el Cilindro, con la camiseta que siempre soñó volver a vestir.

Gustavo Costas y el nuevo Racing que se construye

La renovación del entrenador, hasta diciembre del 2028, reordenó prioridades y también miradas. Costas conoce como pocos el ADN del club y suele valorar especialmente a los jugadores formados en casa, siempre que estén listos para competir.

En ese marco, la situación de Tanda abre un interrogante interesante. Racing busca equilibrio en el mediocampo, alternativas tácticas y futbolistas que entiendan la identidad del club. El volante, con experiencia internacional y un recorrido poco habitual para su edad, podría encajar en ese perfil, aunque todo dependerá de evaluaciones futbolísticas y contractuales.

El mercado de pases aparece como el contexto natural para que esta historia tenga un nuevo capítulo. Racing analiza opciones, salidas y posibles incorporaciones, con un ojo puesto en la competencia local y otro en los compromisos internacionales.