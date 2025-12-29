Con fondos propios, el Gobierno de La Rioja trabaja para fortalecer el sistema hídrico en el interior provincial

La provincia de La Rioja informó a la comunidad de Chañarmuyo que los inconvenientes registrados en el servicio de agua potable obedecen a la rotura de la bomba de abastecimiento de la perforación que suministra agua a la localidad, pero aseguraron que pese al alto costo, el Gobierno provincial trabaja para que nuevamente sea funcional lo antes posible.

Los trabajos son planeados por el Ministerio de Agua y Energía de la Provincia a través de la Secretaría de Agua. Según se destalló, el pasado 10 de diciembre la intendenta Adriana Olima elevó formalmente el pedido para la restitución del equipo dañado, el cual se encuentra quemado y requiere su reemplazo. El valor estimado del equipamiento solicitado asciende a 14 millones de pesos, de acuerdo a los precios de mercado.

Mientras se avanza en las gestiones administrativas necesarias para alcanzar una solución definitiva, la delegación local dependiente de la Secretaría de Agua implementó medidas provisorias. Entre ellas, se realiza una captación de agua mediante drenes en el río con el objetivo de suplir el caudal faltante generado por la perforación fuera de servicio.

Garantizar el servicio a todos los riojanos

Se informó además que las lluvias registradas en las últimas horas en la zona provocaron el ingreso de crecientes que afectaron la red de distribución de agua, lo que generó nuevas complicaciones en el sistema. En ese contexto, durante la mañana se hicieron presentes en la localidad la subsecretaria de Agua, Martha Barrionuevo, junto al director de Agua Potable, Carlos de la Fuente, quienes supervisan la situación y coordinan las acciones necesarias para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Desde el Ministerio señalaron que se continúa con los trabajos de manera articulada con las autoridades locales para brindar una solución integral y definitiva, además de priorizar el acceso al agua potable de los vecinos y vecinas de Chañarmuyo.

Obras hídricas en la provincia

Ante la crisis hídrica estructural agravada por el cambio climático y la falta de inversión nacional, el gobierno de Ricardo Quintela ejecutó durante 2025 un ambicioso plan de infraestructura para asegurar el acceso al agua potable. Entre las obras más destacadas se encuentran la inauguración de una perforación en el barrio Las Talas, capaz de extraer 160 mil litros por hora para abastecer a 1.200 familias, y la extensión del acueducto Los Horneros a 11 kilómetros, lo que elimina la dependencia de camiones cisterna.

Se avanzó en la reparación del sistema de riego en Pinchas con fondos provinciales y en la modernización de la Planta Potabilizadora de Santa Cruz en Famatina, garantizando un servicio más estable frente al aumento de la demanda y la escasez de lluvias. La provincia presentó un Plan Maestro diseñado junto al CFI con proyecciones hasta el año 2050.

Este plan incluye la creación de una Mesa del Agua para coordinar decisiones entre sectores públicos y privados, lo que buscará mitigar la mayor carencia hídrica del país mediante la gestión de acueductos y presas. Con estas acciones, La Rioja busca fortalecer su seguridad hídrica urbana y rural para promover un uso equitativo del agua que resulte indispensable para el desarrollo productivo y social.