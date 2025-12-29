Las toxinas botulínicas son neurotóxicas, lo cual significa que afectan al sistema nervioso.

Dos casos de botulismo vinculados al consumo de conservas caseras generaron conmoción en la ciudad de Toay, en la provincia de La Pampa, este lunes. El desenlace fue fatal para una mujer que consumió berenjenas al escabeche y hay otra persona que continúa internada por haber ingerido los mismos alimentos contaminados.

¿Qué es el botulismo?

El botulismo es una enfermedad de transmisión alimentaria producida por una bacteria llamada Clostridium Botulinum, que en condiciones adversas puede adoptar una forma latente (espora botulínica) capaz de germinar y producir sustancias altamente tóxicas para el sistema nervioso (neurotoxina botulínica).

Sin embargo, es relativamente inusual y no se transmite de persona a persona, sino que es causada por la ingesta de alimentos contaminados con neurotoxinas muy potentes.

Las esporas que produce la bacteria son termorresistentes ampliamente difundidas en el medio ambiente, que en ausencia de oxígeno germinan, crecen y excretan toxinas. Existen siete formas diferentes de toxina botulínica identificadas con las letras A a G.

Las tipo A, B, E y ocasionalmente F puede provocar botulismo humano.

Las tipos C, D y E provocan enfermedades en otros mamíferos, aves y veces.

"Las toxinas botulínicas son neurotóxicas, lo cual significa que afectan al sistema nervioso. El botulismo de transmisión alimentaria se caracteriza por una parálisis flácida descendente que puede producir insuficiencia respiratoria", explica la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su web.

No se transmite de persona a persona, sino que es causada por la ingesta de alimentos contaminados con neurotoxinas.

Según la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la enfermedad está asociada con alimentos procesados de forma inadecuada, especialmente conservas, enlatados y productos fermentados de origen doméstico y bajo oxígeno. Además, la OMS advierte que puede ser mortal si no se diagnostica a tiempo y se trata rápidamente.

¿Cómo se contagia el botulismo?

El botulismo alimentario sucede por el consumo de comidas mal procesadas, donde la bacteria o sus esporas pueden proliferar y segregar toxinas cuando las condiciones carecen de oxígeno y presentan ciertas temperaturas.

Entre los alimentos más propensos para contraer la enfermedad, destacan las conservas vegetales con bajo nivel de acidez, como los porotos o judías verdes, espinacas, setas, remolachas, y productos cárnicos como el jamón y las salchichas.

¿Cuáles son los síntomas del botulismo?