La ciudad de Toay, en la provincia de La Pampa, amaneció conmovida tras la confirmación de dos casos de botulismo vinculados al consumo de conservas caseras. El desenlace fue fatal para una mujer que consumió berenjenas al escabeche y hay otra persona que continúa internada por ingerir los mismos alimentos contaminados.

Fue el Ministerio Público Fiscal el que confirmó el fallecimiento de la mujer por intoxicación y ordenó un allanamiento y la clausura del comercio donde se habrían elaborado las conservas que provocaron el brote. Según fuentes judiciales, la causa se inició de oficio después de la repercusión que tomaron los casos: “No hubo una denuncia formal. La investigación avanza a partir de la información que aporte el área de Salud y de los análisis del Instituto Malbrán”.

Las conservas caseras que generaron intoxicaciones en La Pampa

El origen de la intoxicación en La Pampa apunta a un escabeche producido en un comercio de la localidad de Toay. Frente a lo ocurrido, las autoridades sanitarias dieron aviso al Municipio para que intervenga y adopte de manera urgente medidas preventivas. Aún no se brindaron detalles sobre el estado de situación, pero el intendente Ariel Rojas anunció una conferencia de prensa para mañana.

La Dirección de Epidemiología recomendó mientras tanto evitar el consumo de escabeches y conservas de la marca Juli-Mar, ya que son productos que no cuentan con los registros nacionales obligatorios: RNPA y RNE. El operativo policial fue llevado adelante por la Brigada de Investigaciones y la Agencia de Investigaciones de La Pampa. Su proceder permitió secuestrar elementos importantes para la investigación de la causa y para mantener en observación al local para preservar pruebas.

Desde el Ministerio de Salud aclararon que no se detectaron nuevos casos ni personas con síntomas compatibles. Sin embargo, aseguraron que se mantiene un control activo, ya que el riesgo disminuye con el paso de los días, pero no desaparece.

Otro caso de botulismo en Mendoza

En Mendoza se registraron otros dos casos de botulismo que encendieron alarmas. Se trata de un hombre y su hija de 14 años, quienes fueron internados en grave estado en el Hospital Scaravelli, en Tunuyán, después de consumir una conserva de tomate casera.

Según fuentes médicas, los dos comenzaron a sentirse mal después de consumir ese alimento y los síntomas se intensificaron de manera rápida. Fueron trasladados de urgencia al hospital, en estado de debilidad general, con dificultades para hablar y tragar, y problemas respiratorios.