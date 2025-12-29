Tragedia en el río Paraná: tres argentinas murieron tras el naufragio de una lancha

En la tarde del domingo se vivó una jornada trágica en el sur de Paraguay porque tres ciudadanas argentinas, entre ellas una menor de edad, murieron ahogadas después de que la embarcación en la que viajaban haya naufragado en el río Paraná, a la altura del departamento de Ñeembucú.

Las víctimas fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y la menor Nahiara Ailin Maidana Alfaro. De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió cerca de la medianoche del sábado, cuando el grupo regresaba hacia Argentina tras pasar el día en una isla turística cerca de la localidad de Cerrito.

En cuanto a la investigación, el comisario local, Damiano Cano, informó que el mal clima —fuertes lluvias y ráfagas de viento— junto con el uso de una embarcación "no apta" para las corrientes del Paraná, habrían provocado el vuelco. “Se presume que el factor climatológico fue el causante, porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento”, explicó el funcionario. En tanto, dos menores (de 11 y 16 años) lograron ser rescatados con vida por pescadores de la zona. Sin embargo, las autoridades paraguay

Mientras tanto, las autoridades paraguayas continúan con la búsqueda del hombre que permanece desaparecido desde el momento del naufragio. Equipos especializados, con apoyo de lanchas y personal local, trabajan en la zona para intentar dar con su paradero.