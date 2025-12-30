Denuncian al hijo de Beto Casella: la decisión que tomó el conductor

El hijo de Beto Casella en problemas.

Un nuevo frente de polémica se abrió en torno a Beto Casella luego de que se conociera una denuncia por acoso laboral contra su hijo, Franco Casella, presentada por una trabajadora de El Nueve. La información fue revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre) y rápidamente generó repercusiones en el ambiente televisivo.

Según detalló el periodista, la denunciante es Valentina María Kurchan, quien fue compañera laboral de él. En el escrito legal, además de reclamar el pago del mes de septiembre por tareas realizadas, la mujer acusa haber sufrido acoso laboral por parte del hijo del conductor. De acuerdo a la lectura que hizo Etchegoyen, la denunciante relata que Franco Casella “en al menos dos ocasiones se dirigió hacia mí a los gritos, me dijo que no sabía trabajar y que era una mala compañera, y a partir de ahí empezó a ignorarme”.

La acusación contra el hijo de Beto Casella

El documento avanza con un segundo episodio que la denunciante describe como aún más grave. “Al final de un programa comenzó a gritarme y a acercarse de forma amenazante, con los puños cerrados, diciéndome entre otras cosas ‘¿pensás que te voy a pegar?’”, señala el escrito. Según la presentación, esa situación le generó un daño moral que la dejó profundamente afectada.

La carta documento concluye responsabilizando directamente a Franco Casella por su desvinculación laboral. “Fue despedida por exclusiva responsabilidad del hijo de Beto”, indica el texto, según la información difundida en el ciclo radial.

La decisión de Beto Casella en medio del escándalo

Mientras la denuncia comienza su curso legal, Beto Casella ya tomó una decisión clave respecto al futuro laboral de su hijo. El conductor confirmó que Franco Casella trabajará con él en su nuevo programa en América TV, tras su salida de Bendita (El Nueve), ciclo que lideró durante 20 años.

Casella visitó LAM (América TV) este lunes, donde presentó oficialmente a los panelistas que lo acompañarán en su nuevo proyecto televisivo, previsto para debutar en febrero. Allí habló sin filtros sobre su salida del canal: “Me tentaba hace rato cambiar de aire. Estaba agobiado, agotado, aburrido y destratado”, confesó. Y agregó: “Elegí América por el respeto. Extrañaba este trato, fueron muy cálidos y generosos”.

Franco Casella estará en América con su padre.

Sobre el formato del nuevo ciclo, adelantó que habrá una renovación, aunque mantendrá parte de la esencia que caracterizó a Bendita. En ese marco, confirmó que el panel será rotativo y estará integrado por Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Leo Raff y Franco Casella, entre otros.