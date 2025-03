Russo sorprendió en San Lorenzo con Muniain y dio detalles de su vuelta: "La única manera"

Miguel Ángel Russo explicó que hará con Iker Muniain en Copa Argentina, tras haberse recuperado de la lesión.

San Lorenzo de Almagro tendrá el domingo la oportunidad de reencontrarse con la victoria y, a días de enfrentar a Sportivo Las Parejas por Copa Argentina, Miguel Ángel Russo dio detalles de la posible vuelta de Iker Muniain. El español, que estuvo 40 días alejado por lesión, es una de las dudas para el 11 en San Nicolás.

A fines de enero, Iker sufrió un desgarro en el recto anterior del cuádriceps derecho que lo marginó durante más de un mes de las canchas. Si bien se le notó la falta de ritmo competitivo en los minutos que ingresó ante Independiente y Godoy Cruz en la segunda parte, el exjugador de Athletic de Bilbao podría tener una nueva oportunidad por parte del DT.

Consultado por la posición dentro de la cancha del vasco, Russo explicó: “Hablamos en privado sobre dónde él se ve más productivo y dónde es mejor que juegue. La confianza tiene que ser muy alta entre todos y es la única manera de crecer. Es muy bueno tener una semana larga cada tanto”.

Luego, Miguel, que pondrá lo mejor que tiene disponible ante el conjunto cordobés, no negó que Muniain pueda ocupar un lugar desde el inicio en la ciudad nicoleña. "Entre viernes y sábado tomaremos la decisión de qué hacer con Muniain, si juega de titular o no”.

Por otro lado, el exentrenador de Vélez Sarsfield y Boca no quiso entrar en detalles sobre la demanda que recibió el club de Ignacio Piatti: "No hablamos de esos temas. Nos enfocamos en lo futbolístico. Si nos metemos en eso, es un terreno que no es bueno porque nosotros no sabemos nada. Hizo bien Moretti en hablar, y nosotros debemos responderle a la gente y a nosotros mismos sobre lo que hacemos adentro de la cancha”.

Moretti rompió el silencio tras el embargo de Piatti: "San Lorenzo no cumplió"

San Lorenzo sumó un nuevo conflicto económico de gran magnitud para la institución. Ignacio Piatti, exfutbolista con dos ciclos en el club y parte del plantel campeón de la Copa Libertadores 2014, embargó la sede de Avenida La Plata a causa de una deuda millonaria de su último paso como jugador. Un día después de que se conozca la noticia, el presidente Marcelo Moretti mantuvo una entrevista con Mariano Closs en ESPN en la que habló de este sorpresivo problema que debe sortear el 'Ciclón', a la vez que dijo entender los motivos detrás de la decisión del exmediocampista: "Está en su derecho, es un trabajador. Es legítimo su reclamo, es válido. Cada uno hace lo que entiende que está bien y está mal, pero es un trabajador y San Lorenzo no cumplió", declaró.

El reclamo del surgido en Chacarita surge de una deuda que el cuadro de Boedo contrajo con él tras rescindirle el contrato de forma unilateral en 2021. La cláusula de su contrato establecía que, en ese escenario, se le debían abonar 850.000 dólares; tras un juicio, el fallo lo favoreció y determinó que el club debía pagarle 2.7 millones de la moneda estadounidense. "Piatti con la sentencia de segunda instancia puede apelar o embargar la sede del club. Va a embargar la sede de San Lorenzo que es lo que eligió. Nosotros le hicimos una oferta a Nacho y no la aceptó", detalló el titular de la entidad azulgrana en la entrevista.

El mandamás admitió que la institución atraviesa un difícil momento y apuntó contra la gestión anterior: "Es muy difícil administrar recursos cuando estás atado de pies y manos. Nosotros sabíamos la situación en la que estaba San Lorenzo, no pensábamos que estaba tan mal. El club tiene 183 juicios". "Todos los meses estamos pagándole a Menossi, Ramírez, entre otros", detalló incluso.

"San Lorenzo tiene más de 7 millones de dólares de inhibiciones. Apenas asumimos debían más de cuatro sueldos y aguinaldos. Nosotros estamos elevando al tribunal de ética y disciplina, para, si corresponde, quitarle el carnet a quienes mal administraron", añadió. Por último, Moretti realizó un pedido de disculpas a los hinchas por el mal desempeño del equipo el año pasado: "Le queríamos pedir perdón al hincha, salimos 24 de 28. Uno comete errores, es un ser humano. Pero dejamos la vida todo el día en el club", sentenció.