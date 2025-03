Más problemas para San Lorenzo: el refuerzo que pidió Russo explotó contra Moretti

El refuerzo que había pedido Russo en san Lorenzo destrozó a Moretti por su frustrada llegada al club.

Cuando en San Lorenzo de Almagro parecía haber un momento de calma, irrumpió una nueva polémica. Jalil Elías, que venía negociando su regreso al "Ciclón" desde hacía varias semanas, manifestó su enojo después de que la posibilidad se cayera y apuntó, de forma implícita, contra el presidente Marcelo Moretti.

La operación del jugador surgido en Newell's Old Boys estaba prácticamente cerrada. Sin embargo, como su llegada estaba relacionada a la salida de Elián Irala a Inter de Porto Alegre y esa transacción no llegó a buen puerto, la dirigencia de San Lorenzo no consiguió el dinero necesario para concretar al mediocampista, cuando Jalil ya se había hecho, incluso, la revisión médica.

Por el frustrado retorno, Elías no ocultó su bronca y apuntó directamente contra la dirigencia. A través de dos historias de Instagram, el jugador, de 28 años, publicó primero dos emojis con caras de payasos y, minutos después, una frase contundente: "Al club lo hace grande su gente".

Ahora el rosarino deberá volver al Johor de Malasia, club en el que está en conflicto con los directivos y ambas partes buscan una salida para que se marche de la institución lo más rápido posible. Desde que comenzó la temporada, el volante no fue tenido en cuenta y le comunicaron que no tendrá posibilidades.

Los números de Jalil Elías en San Lorenzo

Partidos: 117

Goles: 5.

Asistencias: 3.

La noticia de última hora en San Lorenzo sobre Muniain que alarmó a Miguel Ángel Russo

San Lorenzo recibirá a Independiente en el Nuevo Gasómetro con el objetivo de sumar de a tres ante su gente y mantenerse como líder de la Zona B del Torneo Apertura en la novena fecha. Iker Muniain, el volante español que llegó al "Ciclón" en 2024, estuvo inactivo desde el comienzo del certamen y ahora le dio una noticia inesperada al cuerpo técnico liderado por Miguel Ángel Russo. La misma tiene que ver con su regreso a las canchas después de recuperarse de una lesión.

El desgarro en el recto anterior del cuádriceps derecho sufrido a finales de enero lo mantuvo lejos del verde césped y volvió a España para recuperarse. De nuevo en nuestro país, el mediocampista se perfila para sumar minutos otra vez de la mano de "Miguelo" en lo que sería su primera presencia en el campeonato. Lo positivo para el DT es que podrá contar con él para enfrentar al "Rojo" en este compromiso que tendrá lugar el sábado 8 de marzo desde las 17 horas en el Estadio Pedro Bidegain.

Lo cierto es que el futbolista vasco que entrena otra vez en el club desde el 16 de febrero estuvo en condiciones de participar con el resto de sus compañeros de un partido entre los que no jugaron el clásico con Racing y juveniles de la institución. Esto sin dudas generó expectativa con respecto a su presencia contra Independiente, pero todo quedará en manos del entrenador, quien deberá definir si le da o no lugar en cancha, aunque es probable que para esta fecha aparezca entre los suplentes.

Los números de Iker Muniain con la camiseta de San Lorenzo

Partidos jugados : 14.

: 14. Goles : 3.

: 3. Asistencias: 1.

¿Cuándo juegan San Lorenzo vs. Independiente por el Torneo Apertura 2025?

El "Ciclón" y el "Rojo" se enfrentan este sábado 8 de marzo a las 17, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025, en el Estadio Pedro Bidegain. El partido será transmitido en vivo en la TV por la señal de TNT Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.