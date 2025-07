Alarma para Ayude en San Lorenzo: la posible baja para jugar vs. Tigre por Copa Argentina

Alarma para Ayude en San Lorenzo: la posible baja para jugar por Copa Argentina

San Lorenzo empató con River Plate por el Torneo Clausura y ya piensa en el cruce por Copa Argentina ante Tigre de este sábado 2 de agosto. Para dicho encuentro, en el cuerpo técnico comandado por Damián Ayude se encendieron todas las alarmas en lo que fue el regreso a los entrenamientos del "Ciclón" tras el 0 a 0 ante el "Millonario" en el Estadio Más Monumental. Una de sus figuras está en duda para este partido que tendrá lugar en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón.

Quien preocupó a todos en Boedo fue Orlando Gill, el arquero nacido en Paraguay que fue uno de los principales protagonistas del duelo ante los de Marcelo Gallardo. El encargado de mantener el cero en el arco volvió el martes 29 de julio a las prácticas, pero no lo hizo como sus compañeros y esto fue motivo suficiente para que el DT empiece a pensar en una posible variante. Si bien no está confirmado que se lo perderá, lo cierto es que lo siguen de cerca para que no se pierda el cotejo contra el "Matador" de Victoria ya que es una pieza fundamental.

Orlando Gill encendió todas las alarmas en San Lorenzo

El guardameta paraguayo con pasado en las inferiores del club tiene una molestia muscular que arrastra justamente desde el partido ante River en el Monumental. Esta dolencia obligó al cuerpo técnico de San Lorenzo a estar más atento que nunca ante esta situación y monitorearlo día a día para saber si llegará con normalidad. En principio no lo hizo y se espera que esté en las mejores condiciones para jugar vs. Tigre. A su vez, la buena noticia es que quien regresó a las prácticas fue Nery Domínguez y se perfila para estar entre los convocados.

El futbolista de 35 años dejó atrás una lesión en el tobillo que lo marginó de los partidos del Torneo Clausura y ya está para jugar contra el "Matador" de Victoria en Morón. Si bien no es una pieza fija para que esté desde el arranque en dicho compromiso, lo cierto es que se perfila para al menos sumar unos minutos en el verde césped. Por supuesto, la palabra final la tendrá el propio Damián Ayude a la hora de definir tanto los citados como los 11 que saldrán al campo de juego del Nuevo Francisco Urbano.

Orlando Gill encendió todas las alarmas en San Lorenzo ante del duelo vs. Tigre por Copa Argentina

Los números de Orlando Gill con la camiseta de San Lorenzo

Partidos jugados : 24.

: 24. Goles recibidos : 15.

: 15. Vallas invictas: 12.

Cómo ver San Lorenzo vs. Tigre por la Copa Argentina

Se juegan los octavos de final de la Copa Argentina y este sábado 2 de agosto de 2025 desde las 16.15 horas se disputará el cotejo entre el "Ciclón" y el "Matador" de Victoria en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón. La transmisión en vivo de dicho encuentro estará a cargo de TyC Sports, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.