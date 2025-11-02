Di Carlo es el nuevo presidente de River Plate.

En una elección récord, con más de 25 mil votos, Stefano Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River Plate. Se trata del mandatario más joven del club, desde Antonio Vespucio Liberti. Asimismo, es un dirigente con amplia trayectoria en la institución, ocupando cargos desde el 2017.

Di Carlo asumirá la dirección del club el próximo lunes por la tarde, tras ganar con el 61,77% de los votos. Con su mandato, asegura la continuidad del proyecto del oficialismo, que lideraron primero Rodolfo D’Onofrio y luego Jorge Brito, lo que da como resultado más de una década a la cabeza de la institución.

En lo que respecta al resto de la fórmula, Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty serán sus vices y ocuparán cargos fundamentales en la mesa directiva. El oficialismo sostuvo que, en esta nueva etapa, buscarán devolver el orden en el plano futbolístico al club, que tiene a Marcelo Gallardo en el ojo de la tormenta. En este sentido, el encuentro por la 14ª fecha del Torneo Clausura contra Gimnasia de La Plata será un momento decisivo para el DT y su futuro en el club.

River Plate tiene un nuevo presidente.

Recordemos que, River Plate viene de quedar fuera en cuartos de final en el Apertura, eliminado de la actual Libertadores y la Copa Argentina. Es por eso que, la cabeza del club replantea los horizontes en vistas del 2026, donde el millonario podría hacerse con Clausura o de uno de los dos boletos que quedan disponibles por la Tabla Anual.

Elecciones en River: los resultados

Stefano Di Carlo se hizo con la presidencia de River Plate tras ganar con el 61.77% de los votos (15.960 votos). En segundo lugar quedó Carlos Trillo 16.22% (4.191 votos), a quien le siguió Luis Belli 9.68% (2.502 votos), Daniel Kiper 8.29% (2.139 votos) y Pablo Lunati 4.04% (1.045 votos).