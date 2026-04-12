Sorpresa en River por un posible cambio de Chacho Coudet contra Racing

Coudet sorprende con un cambio inesperado en River vs. Racing.

Hay sorpresa en River Plate por una posible decisión de Eduardo "Chacho" Coudet para visitar a su exequipo, Racing. Es que el entrenador está obligado a reemplazar a Lautaro Rivero, quien está suspendido porque se hizo amonestar en el último encuentro para llegar "limpio" de tarjetas amarillas al Súperclásico contra Boca Juniors como local, en el estadio Monumental.

Lo concreto es que, aunque la lógica indicaba que iban a jugar Paulo Díaz o Germán Pezzella en esa posición, todo parece señalar que finalmente será Tobías Ramírez quien integre la zaga junto al capitán Lucas Martínez Quarta. Con el "Chino" descansado porque fue expulsado a los 4 minutos ante Blooming en Bolivia, el refuerzo que acaba de llegar desde Argentinos Juniors se perfila para el debut absoluto con la camiseta del "Millonario", nada menos que en un clásico en Avellaneda. La "Banda" le abonará al "Bicho" 2.2 millones de dólares por el 50% del pase del defensor de 19 años, titular en la Selección Argentina Sub 20 de Pablo Aimar.

El resto de la alineación será muy parecida a la que igualó 1-1 hace cuatro días en el llano de Santa Cruz de la Sierra con diez jugadores. Si bien habrá dudas en todas las líneas hasta último momento, lo más probable es que solamente haya dos modificaciones más: Gonzalo Montiel por Fabricio Bustos en el lateral derecho y Marcos Acuña por el uruguayo Matías Viña sobre el otro sector. Si bien Sebastián Driussi salió en el entretiempo por un problema en el tobillo y Aníbal Moreno culminó muy cansado en Bolivia, ambas aparecerían desde el arranque otra vez en el "Cilindro".

Tobías Ramírez podría debutar en River vs. Racing en Avellaneda.

La posible formación de River vs. Racing

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Cómo ver Racing vs. River: hora, TV en vivo y streaming

El partido entre Racing Club y River Plate, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino, se jugará este domingo 12 de abril a partir de las 20 horas en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Sebastián Zunino, con Ariel Penel en el VAR. El streaming online irá por las cuentas de Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Racing vs. River: ficha técnica