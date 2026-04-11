A 40 años de la pelota naranja: el Beto Alonso tendrá una camiseta homenaje en River

El Beto Alonso será homenajeado por aquel gol a Boca en 1986.

Cada aniversario de un momento histórico en los clubes es una gran oportunidad que tienen las marcas deportivas para llevar a cabo diferentes lanzamientos. En el caso de River, se decidió aprovechar los 40 años del Superclásico ganado en la Bombonera con gol del Beto Alonso y que contó con la particularidad de que uno de los tiempos se disputó con una pelota de un color naranja.

“La pelota apareció en un momento por la cantidad de papelitos que había y ya en el segundo tiempo, el segundo gol del Beto Alonso ya es con la pelota tradicional, la negra y blanca”, expresó Roque Raúl Alfaro, encargado de acomodar el balón y lanzar el centro que culminó con el tanto del 10, en una charla con La Página Millonaria. Tiempos en donde la salida de los equipos era un show y que poco se asemeja a lo que sucede en los partidos actuales.

El pasado 6 de abril se cumplieron 40 años de aquel resultado histórico para River sobre Boca, que agranda mucho más la figura del Beto Alonso. Al punto que con el correr de los días se conoció una particular filtración por parte de la web Footy Headlines, que se encarga de adelantar los lanzamientos de camisetas, en la que anuncia la llegada de una nueva casaca prepartido de color naranja para esta temporada.

Al tratarse de una camiseta que se usará por unos minutos antes de los partidos, no dispone de grandes detalles. En este caso, se puede apreciar que la parte del pecho se encontrará cubierta con un color naranja similar al del balón. Mientras que los hombros dispondrán de una capa negra. Además, Adidas cambiará su tradicional logo de las tres tiras por uno de tres hojas. Lo que se mantendrá es el escudo de River, que se hará uso del vigente.

Sin embargo, no se trata del primer reconocimiento a la pelota naranja que el “Millonario” y la marca de las tres tiras llevan a cabo. En la temporada 2016, se decidió lanzar una camiseta oficial para disputar partidos. Este modelo dispone del naranja como color base; además, la banda roja fue reemplazada por una negra. También se colocó un parque en la zona derecha del pecho en el que se puede apreciar la leyenda “Campeonato 85-86”. Aniversario n.° 30. 6 de abril de 1986”. Una prenda que se utilizó en pocos encuentros, pero que fue directo a la colección de varios hinchas.

Un detalle poco conocido de aquella historia es que River dio la vuelta olímpica en la Bombonera. Algo que despertó un sinfín de críticas, porque los hinchas de Boca no soportaban que su clásico adversario festejara la obtención del campeonato de primera división en sus caras. Aunque lo más llamativo fue que la consagración se había registrado tres fechas antes, pero los jugadores esperaron al Clásico para poder festejar su logro de manera oficial.

“A mí me sacan con los pies para adelante, pero la vuelta la voy a dar”, expresó el Beto Alonso en 1986. El capitán inició la marcha y sus compañeros lo siguieron en medio de un campo repleto de periodistas que buscaban registrar cada segundo de aquel suceso, mientras de las tribunas bajaba una lluvia de silbidos mezclados con insultos.

El lanzamiento que se arruinó por la salida de Marcelo Gallardo

Hace unas semanas, la web Footy Headlines adelantó que Adidas planea relanzar la camiseta que River utilizó después de haberse consagrado campeón de la Copa Libertadores de 1996. Una decisión que fue bien recibida por los hinchas porque les permitirá tener acceso a una copia casi fiel de aquella prenda. La campaña de marketing se hizo con varias figuras del plantel que conquistó la gloria eterna.

Una de las figuras fue Marcelo Gallardo, que fue fotografiado en varias partes del estadio Monumental con la camiseta. Una campaña que la marca y el club deberán decidir si la mantienen tal como fue diseñada o buscan nuevas caras visibles, por lo que significó la salida del entrenador después de un regreso que estuvo muy lejos de ser similar al primer ciclo. Al punto que muchos hinchas comenzaron a cuestionar la idolatría que logró construir a base de grandes noches de gloria.

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