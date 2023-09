Las mejores 10 jugadas inéditas del Beto Alonso en River

Descubrí la vida y carrera del Beto Alonso, una de las leyendas más grandes del fútbol argentino y uno de los máximos ídolos de River Plate.

Norberto Alonso es una de las leyendas más grandes del fútbol argentino, especialmente recordado por su paso exitoso por River Plate. Recientemente una serie de jugadas inéditas inundaron las redes sociales de los hinchas millonarios, donde se veía al "Beto" en todo su esplendor.

Por eso, en el Día internacional del hincha de River Plate, te mostramos las jugadas inéditas del Beto Alonso y te contamos toda su historia, para recordar la grandeza que le aportó al equipo de Núñez.

¿Cómo jugaba el Beto Alonso?: Biografía del ídolo de River Plate

Nacido el 4 de enero de 1953 en Vicente López, Norberto Alonso, más conocido como el Beto, comenzó su carrera en River Plate en 1970. Su debut fue contra Huracán y desde entonces, su ascenso fue meteórico. Con una habilidad innata para el manejo de la pelota y una visión de juego excepcional, Alonso se convirtió en un pilar del equipo. Durante su tiempo en River, ayudó al club a romper una sequía de títulos en 1975 que duró 18 años, un logro que lo catapultó a la grandeza.

Alonso también tuvo una breve estadía en el fútbol francés, jugando para el Olympique de Marsella entre 1976 y 1977. Sin embargo, su corazón siempre perteneció a River. Regresó al club y continuó su legado, ganando múltiples títulos, incluidas dos Copas Libertadores y una Intercontinental. Su relación con Ángel Labruna, otro ícono de River, fue como la de un mentor y un aprendiz, fortaleciendo aún más su legado en la institución.

Las jugadas inéditas del Beto Alonso

En una entrevista reciente con El Gráfico, Alonso recordó algunas de las jugadas que lo hicieron famoso. Habló sobre un gol que marcó contra San Lorenzo en 1975, describiéndolo como el gol que "terminó con los fantasmas" y llevó a River a ganar el campeonato. "Ese gol fue un punto de inflexión, no solo para mí sino para todo el equipo", dijo el mítico jugador. También rememoró su participación en la Copa Libertadores de 1986, donde su actuación fue clave para la victoria de River. "Nunca me gustó salir en las fotos de celebración, pero esos momentos quedan grabados en la memoria", comentó.

El Beto Alonso disputó 421 partidos con River, anotando 160 goles.

También rememoró un calco que hizo de la famosa jugada de Pelé, en un partido contra Independiente, pero que terminó en gol: “Vos no te imaginás un gol, lo hacés y es una inspiración. Quedé medio sordo porque cuando fui a gritar el gol veía gente que se agarraba la cabeza como diciendo ‘qué hizo’”, dice el "Beto" sobre uno de sus goles más lindos.

Alonso también habló sobre su famosa decisión de no celebrar goles contra su ex equipo. "Para mí, el fútbol siempre fue más que solo goles y victorias. Fue sobre jugar con pasión y darlo todo por el equipo", señaló Alonso. Este sentimiento se refleja en su famosa decisión de no celebrar goles contra su ex equipo, un gesto que habla volúmenes sobre su carácter y respeto por la historia del club.