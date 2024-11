Víctor Blanco atacó a Milito después de Racing campeón de la Sudamericana: "Más humilde"

Inesperado: Blanco atacó a Milito después del título de Racing

Racing Club se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024 y el título obtenido en Asunción, Paraguay, todavía tiene repercusiones en Avellaneda. A semanas de las elecciones que definirán al nuevo presidente de la institución, fue Víctor Blanco quien rompió el silencio y apuntó contra Diego Milito en una entrevista reciente. El mandamás de la "Academia" no se guardó nada y cuestionó el accionar del exjugador que hoy es candidato opositor.

El actual directivo habló sobre el exdelantero y reveló que nunca recibió un llamado de parte suya después de levantar el trofeo en La Nueva Olla. No fue lo único a lo que se refirió, ya que también opinó de lo que se viene para los comandados por Gustavo Costas que sueñan con ganar la Liga Profesional de Fútbol a cuatro fechas del final. Sin embargo, lo más llamativo fueron sus palabras sobre el ídolo al que enfrentará en los comicios el próximo domingo 15 de diciembre.

"No me llamó, me parece que es algo que correspondía... Yo lo hubiese llamado. Le falta humildad", aseguró Blanco en diálogo con Radio Splendid (AM 990) y se mostró tranquilo de cara a las elecciones: "El que gane se va a encontrar con un club distinto al que encontramos nosotros. Tomamos un club totalmente devastado y lo hemos llevado a donde está hoy. Lo que tenemos de gestión es lo que está a la vista". A su vez, el presidente de Racing aseguró que si bien falló en su etapa como dirigente, "hay que equivocarse menos de lo que acertás".

Por otro lado, con respecto a la consagración en la Copa Sudamericana, el candidato a vicepresidente primero por parte del oficialismo sostuvo: "Fuimos para adelante. Racing manejó el partido y los tiempos. Estaba convencido porque veía a un planel comprometido y con ganas de ganar algo". "Tenemos muchas chances en el campeonato, estamos ahí y no lejos. Ahora hay que mantener el plantel como hicimos en el mercado anterior", completó el gallego.

Racing gritó campeón en la Copa Sudamericana 2024

Cuándo son las elecciones en Racing en 2024

Los comicios que se llevarán a cabo en las instalaciones del club de Avellaneda serán el domingo 15 de diciembre. Quien se imponga en las urnas tendrá cuatro años de mandato en la institución de Avellaneda, es decir hasta finales del 2028.

Quiénes son los candidatos a presidente en las elecciones en Racing