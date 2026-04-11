Racing vs River por el Torneo Apertura: cuándo juegan, formaciones y como ver en vivo

Racing recibirá este domingo a River Plate en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Apertura 2026, en un clásico que promete emociones encontradas. La Academia buscará aprovechar su localía para consolidarse en los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que el Millonario llegará con un equipo repleto de variantes pensando en los compromisos internacionales que se avecinan y en el Superclásico ante Boca que está a la vuelta de la esquina.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing Club y River Plate, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing Club y River Plate?

El partido entre Racing Club y River Plate por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 se jugará este domingo 12 de abril, a partir de las 20:00 horas (hora argentina) en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Sebastián Zunino, con Ariel Penel en el VAR.

El conjunto de Avellaneda llega a este compromiso necesitado de reencontrarse con la victoria en el torneo doméstico tras la dolorosa caída sufrida en el clásico ante Independiente en el Libertadores de América. Ese tropiezo cortó una racha positiva que los había mantenido invictos durante nueve encuentros consecutivos, aunque el equipo de Gustavo Costas mostró carácter al reaccionar rápidamente en la Copa Sudamericana.

La buena noticia para los hinchas de la Academia es que el equipo supo sacudirse la decepción de forma inmediata. Pocos días después de esa derrota, Racing visitó Bolivia y se impuso con autoridad por 3 a 1 ante Independiente Petrolero en el debut del certamen continental, un resultado que devolvió la confianza al plantel y que dejó en claro que el tropiezo frente al Rojo fue apenas un accidente en medio de un buen momento futbolístico.

Por su parte, River Plate atraviesa un momento clave de la temporada en el que deberá administrar sus esfuerzos de manera inteligente. El equipo de Eduardo Coudet viene de sufrir su primer traspiés desde la llegada del Chacho al banco: el empate ante Blooming en territorio boliviano por la Copa Sudamericana, resultado que rompió una racha perfecta de cuatro triunfos consecutivos en el campeonato local que había catapultado al Millonario hasta el segundo lugar de la tabla anual.

El contexto que rodea a River para este duelo es particular. Con el partido ante Carabobo por Sudamericana en el horizonte inmediato y el Superclásico contra Boca asomando en el calendario, Coudet ya anticipó que realizará modificaciones importantes en la formación titular. La estrategia del entrenador pasa por cuidar a sus jugadores más importantes de cara a esos compromisos cruciales, aprovechando que una victoria ante Racing prácticamente aseguraría el pase a la siguiente fase del torneo local y le permitiría dosificar cargas en las próximas jornadas.

Sin embargo, el DT de River también cuenta con buenas noticias para rotar sin resignar jerarquía. Marcos Acuña, Giuliano Galoppo y Maximiliano Salas vuelven a estar disponibles tras superar sus respectivos inconvenientes, lo que amplía considerablemente las alternativas en todas las líneas del campo. La única ausencia confirmada es la de Lautaro Rivero, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

El historial reciente entre ambos equipos favorece a Racing. El último cruce se produjo en noviembre del año pasado por los octavos de final del Torneo Clausura, cuando la Academia eliminó al Millonario en su propia casa con un agónico triunfo por 3 a 2, sellado con un gol de Gastón Martirena en el minuto 93. Aquella derrota llegó en un momento delicado para River, que venía golpeado tras haber perdido el Superclásico, y dejó un sabor amargo que el equipo de Núñez buscará revertir en esta nueva oportunidad.

Formaciones probables de Racing Club y River Plate

En Racing, Gustavo Costas tiene prácticamente definido el once titular para recibir a River, con una única duda en el sector ofensivo. El esquema del equipo está claro en todas sus líneas: Facundo Cambeses ocupará el arco, mientras que la línea defensiva estará conformada por Ezequiel Cannavo, Marcos Rojo, Marco Di Cesare y Agustín García Basso. En el mediocampo, el tridente estará integrado por Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez y Adrián Fernández.

La incógnita para Costas pasa por definir el último nombre en la zona de ataque. Santiago Solari y Adrián "Maravilla" Martínez son fijos en el frente de ataque, pero resta confirmar quién ocupará el carril derecho entre Tomás Conechny, Duván Vergara o Gastón Martirena. Según la elección que realice el entrenador, el esquema podría mutar entre un 4-3-3 con extremos abiertos o un más compacto 4-4-2 si opta por prescindir de ese volante por afuera, decisión que se conocerá minutos antes del encuentro.

Por el lado de River Plate, Eduardo Coudet prepara varias modificaciones en su formación habitual con el objetivo de preservar a sus titulares de cara a los desafíos que se aproximan. En la defensa habrá novedades importantes: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña regresarán como laterales, mientras que Lucas Martínez Quarta será el ancla en la zaga central. Su acompañante en esa posición surgirá de una terna que incluye a Germán Pezzella, Paulo Díaz y el juvenil Tobías Ramírez, siendo el capitán quien parte con ventaja.

El mediocampo presenta las mayores dudas en el armado del Chacho. Aníbal Moreno y Fausto Vera tienen buenas chances de mantener la titularidad, pero la tercera plaza en esa zona está abierta entre Kevin Castaño y Juan Cruz Meza. Además, tanto Juan Fernando Quintero como Kendry Páez aparecen como opciones viables para desempeñarse como enlace entre líneas. En el ataque, la rotación será evidente: Sebastián Driussi y Facundo Colidio descansarían, dándole paso a Maximiliano Salas como referencia, acompañado por los jóvenes Ian Subiabre y Joaquín Freitas en un esquema de tres puntas, aunque si Coudet opta por dos delanteros, alguno de los juveniles deberá conformarse con el banco.

Probable formación de Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández; Tomás Conechny o Duván Vergara o Gastón Martirena, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Probable formación de River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Paulo Díaz o Tobías Ramírez, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero o Kendry Páez; Maximiliano Salas, Ian Subiabre o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Racing Club vs River Plate: Ficha técnica