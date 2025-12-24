Quiénes son los 5 mejores jugadores de la historia de River

Desde su fundación hasta la actualidad, por River Plate pasaron innumerables figuras que vistieron su camiseta y dejaron su huella. Por supuesto, en un Top 5 entre los mejores seguramente quedarán afuera varios ídolos que ganaron títulos, hicieron goles importantes y quedaron en el recuerdo de los hinchas que pisan o no el Estadio Monumental cada fin de semana. A su vez, también hay otros que no pueden faltar en la lista teniendo en cuenta lo que lograron.

En base a lo que alcanzaron con la "Banda", hay cinco futbolistas que quedaron en lo más alto del ranking. No están incluidos Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, Fernando Cavenaghi, Daniel Passarella y hasta algunos integrantes de la famosa Máquina, pero sí otros que sin dudas son considerados emblemas de la institución de Núñez y son inolvidables para la gente, aunque no todas las generaciones los vieron en cancha.

Ángel Labruna

Sin dudas es el máximo ídolo del "Millonario" desde todos los aspectos. Goleador histórico tanto del club como de los Superclásicos, parte fundamental de "La Máquina", y ganador de varios títulos como jugador. Con él como entrenador, River cortó una larga racha de 18 años sin salir campeón y el "Día del Hincha" es en honor a la huella que dejó en el club cada 28 de septiembre por la fecha de su nacimiento. El "Feo" murió un 19 de septiembre de 1983 y sus restos descansan en el Cementerio de la Chacarita.

Ángel Labruna, máximo ídolo de la historia de River

Norberto "Beto" Alonso

Uno de los futbolistas que mejor llevó la camiseta n°10 de River en la espalda desde el debut hasta su retiro durante las tres etapas que tuvo en Núñez. Ganó los títulos más importantes de la historia como la Libertadores y la Intercontinental de 1986 además de ser campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978. El "Beto", que jugaba como enganche y marcó un tanto memorable con la pelota naranja en La Bombonera para luego salir campeón, después del retiro trabajó como DT, panelista en TV y hasta llegó a integrar la dirigencia de Rodolfo D'Onofrio como asesor.

Enzo Francescoli

Uno de los grandes goleadores de la historia del "Millonario" que, a diferencia de los anteriores, no hizo sus primeros pasos en el club. El delantero uruguayo llegó desde Montevideo Wanderers en 1983 y tuvo dos etapas en Núñez, las cuales le alcanzaron para levantar varios trofeos tanto nacionales como internacionales. Hoy el "Príncipe" sigue ligado al club desde la dirigencia y es uno de los más queridos por los hinchas.

Amadeo Carrizo

El arquero nacido en Rufino, provincia de Santa Fe, también está entre los grandes ídolos de la historia del "Millonario". Entre 1945 y 1968 defendió los tres palos del arco de River, es sin dudas uno de los más destacados y queridos por los hinchas, además de ser determinante en los partidos que le tocó jugar desde su debut en adelante. El brillante guardameta que también representó a la "Albiceleste" falleció el 20 de marzo del 2020 y quedó en el recuerdo de la gente.

Ramón Díaz

Lejos de lo que hizo como técnico, el "Pelado" también brilló como futbolista en las dos etapas que jugó en el club. El riojano ganó varios títulos entre 1978 y 1982 para luego regresar en 1991, año en el que se consagró campeón del Apertura. Sus más de 90 goles en la institución y el nivel mostrado en el campo de juego lo posicionan entre los 5 mejores, aún por encima de Daniel Passarella, quien como defensor también se convirtió en una de las grandes leyendas del club.