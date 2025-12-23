Los 5 estadios de fútbol más grandes de Buenos Aires en Argentina

Los cinco estadios más grandes del fútbol argentino en Buenos Aires.

El fútbol argentino siempre ha tenido estadios con mucha capacidad, destacados en América en general por el amplio aforo, y Buenos Aires lidera en líneas generales en ese sentido. De hecho, los cinco clubes denominados "grandes" se encuentran en dicha provincia y tres de ellos protagonizan el top cinco de las canchas con más lugares disponibles en sus tribunas. River Plate, Racing y Boca Juniors mandan, mientras que Vélez Sarsfield y Huracán completan el ranking.

Los 5 estadios más grandes de Buenos Aires en el fútbol argentino

El Monumental, de River Plate

El Monumental, de River.

Si bien este escenario se estrenó el 26 de mayo de 1938, al Antonio Vespucio Liberti de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se le fueron realizando obras de refacción que fueron ampliando el aforo con el transcurrir de los años. Después de las reformas que realizó la institución de Núñez en los últimos tiempos, en la actualidad puede albergar a un máximo de 85.018 personas. Allí, la Selección Argentina ganó su primer Mundial en 1978, cuando derrotó por 3-1 a Holanda en la final en la prórroga.

El Cilindro, de Racing Club

El recinto de la "Academia" se estrenó allá por el 3 de septiembre de 1950. Aunque al comienzo llegó a albergar hasta a 120.000 personas porque eran todas populares, luego el aforo se redujo a la mitad, ya que las tribunas superiores se transformaron en plateas. Actualmente, en el Presidente Perón de Avellaneda entran unas 55.000 almas en total.

El Cilindro, de Racing.

La Bombonera, de Boca Juniors

A la espera de la tan deseada pero postergada ampliación, el Alberto J. Armando de la Ciudad de Buenos Aires alberga hoy a aproximadamente 50.000 personas. Si bien le falta completar uno de los cuatro costados del inmueble, las tres bandejas en el resto del lugar lo compensan y configuran así uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino en la rica historia. Su apertura oficial fue el 25 de mayo de 1940.

La Bombonera, de Boca.

El José Amalfitani, de Vélez Sarsfield

Uno de los estadios más pintorescos situado en Liniers, Ciudad de Buenos Aires, puede tener hoy a unos 49.500 espectadores. Calificado por muchos hinchas como "el teatro" del fútbol en la Capital Federal, recibe no solamente los partidos del "Fortín" sino también decenas de recitales por año.

Se estrenó el 22 de abril de 1951. Allí, por ejemplo, la Selección Argentina Sub 20 fue campeona del mundo en julio del 2001. Mucho tiempo antes, fue una de las sedes de la Copa del Mundo de mayores en 1978.

El Amalfitani, de Vélez.

El Tomás Adolfo Ducó, de Huracán

El Tomás Adolfo Ducó, una cancha bien pintoresca para Huracán.

Caracterizada como una de las más lindas de la Ciudad de Buenos Aires, el histórico Palacio del "Globo" recibe a 48.300 almas. Se estrenó allá por el 11 de noviembre de 1949 y se destaca por tener las populares más grandes del país: entran unas 18.000 personas por cabecera.