Cuántos meses lleva Miguel Borja sin hacer un gol en River

Cuánto hace que Borja no hace un gol

En la derrota frente a Deportivo Riestra, por unos segundos, Miguel Ángel Borja se dio el gusto de festejar un gol pero el VAR determinó que había off side suyo en la jugada previa y se lo anuló. De esta manera, el delantero sigue acumulando minutos sin poder anotar un gol con la camiseta de River Plate. Algo que permite señalar que se encuentra cerca de alcanzar un importante récord negativo.

Si se repasan las estadísticas, se puede apreciar que el "Millonario" culmina con la posesión del balón y da una gran cantidad de pases durante los 90 minutos, pero no consigue los resultados que espera. Esto es producto de que sus jugadores no se encuentran finos frente al arco. Algo que se puede explicar a partir de la particular racha que el atacante colombiano está atravesando y que busca romper cuanto antes.

Cuánto hace que Borja no hace un gol

Los registros señalan que Borja ya lleva dos meses sin poder anotar un gol en River, debido a que el último fue frente a Platense en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura. Aquel 13 de julio lo tuvo festejando un tanto en el Estadio Monumental. Desde entonces pasaron 15 encuentros: 9 por el campeonato, 2 por la Copa Argentina y 4 de la Libertadores. No hay dudas que se trata de un mal presente.

Es por ello que el duelo ante Racing puede ser una muy buena oportunidad para que el atacante quiebre esta racha, recupere la memoria goleadora y logre mejorar un poco la relación con los hinchas. Por otro lado, su desempeño en la tanda de penales expone una efectividad del 100% porque remató de gran manera en las series frente a Libertad de Paraguay y Unión de Santa Fe.

¿Qué va a pasar con su contrato?

Borja y River tuvieron una charla informal para renovar en el comienzo de la temporada pero desde la misma se desprendieron una serie de diferencias. Porque de un lado plantearon una renovación con un contrato a largo plazo, y del otro esperaban un gesto para disminuir el salario y un nuevo vínculo por dos temporadas. Al no haber un punto en común, se frenaron las charlas.

El paso de los meses expone que el nivel del delantero sufrió un importante declive y que se dejó pasar una oportunidad única para ganar dinero con su ficha. Tras el Mundial de Clubes, Tigres de México ofreció la suma de 2 millones de dólares por la totalidad del pase pero desde el "Millonario" decidieron rechazarla porque pretendían cobrar los 4 millones que figuran en la cláusula de rescisión.

Algo que el club mexicano rechazó porque se trata de un jugador que se encuentra a meses de quedarse con el pase en su poder. "Borja no seguirá en River para 2026", señaló el periodista Hernán Castillo. La decisión nace de Marcelo Gallardo que entiende que no se adapta a su sistema y optaría por otro tipo de atacante. En lo que respecta al futuro del colombiano, se mencionan varios lugares pero no tiene nada concreto. Aunque su entorno hizo trascender que está cómodo en la Argentina y le gustaría permanecer un tiempo más.