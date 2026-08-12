El respaldo de Arruabarrena para Montero en un momento clave de Boca

El calendario deportivo expone que Boca debe medir fuerzas ante Deportivo Recoleta de Paraguay en los octavos de final de la Copa Sudamericana y lo hará en medio de una ola de comentarios sobre la figura de Álvaro Montero. El arquero fue responsable de algunos goles que no gustaron nada a los hinchas, pero cuenta con un respaldo mucho mayor: Rodolfo Arruabarrena.

De acuerdo con lo expresado por el periodista Claudio Civiello en su canal de streaming en Kick, el arquero del Xeneize se encuentra firme en la posición a pesar de los errores cometidos en los partidos frente a Deportivo Riestra como Vélez. Es por ello que no haya duda alguna de que vaya a salir en los duelos del certamen internacional. Su posición es fija y las dudas pasan por otro sector.

“Hay plena confianza en el arquero que viene de tener un gran nivel en Vélez. De hecho, destacan que una de sus grandes características es su personalidad y podrá reponerse”, expresan desde el medio Planeta Boca sobre las palabras del periodista. El cuerpo técnico buscará darle continuidad a su presencia en el arco para que vaya ganando confianza y se vuelva una pieza más que considerable dentro del once.

Hay que recordar que llegó en el último mercado de pases producto de la lesión de Agustín Marchesín. Se trató de una transferencia en que Boca colocó 4 millones de dólares para obtener la ficha que estaba en manos de Vélez. Fue uno de los primeros pedidos que el “Vasco” hizo cuando se sumó al cargo de entrenador porque entendía que no le alcanzaba con Javier García y Leandro Brey.

“Con Álvaro estoy contento, se está adaptando al mundo Boca, ha respondido, cada vez responde mejor y tendrá todo nuestro apoyo”, expresó el entrenador de Boca cuando le preguntaron en la última conferencia sobre el arquero. Una señal que invita a pensar que no hay dudas y que las mismas que hayan surgido es por parte de los hinchas o de un sector del periodismo.

Por otro lado, Álvaro Montero en su llegada manifestó el enorme desafío que tiene entre sus manos y eso fue el motor que lo llevó a querer cambiar de equipo en el último mercado de pases. “Sabemos la grandeza que tiene el club. En su momento lo hablamos hace unos años y, una total admiración. Ojalá que uno pueda lograr hacerlo aunque sea un poquito todo lo que hizo ese gran arquero de nuestra historia”, comentó.

¿Cuándo regresa Marchesín?

Es bastante complicado determinar un regreso de Agustín Marchesín, y más para la vigente temporada, porque sufrió una rotura de ligamentos cruzados el pasado 14 de abril. Por lo general, este tipo de lesiones provocan que un jugador se encuentre sin actividad por al menos ocho meses, pero necesita de uno o dos más para poder alcanzar un físico adecuado de competición. Esto permite entender que Boca tendrá al arquero listo para mediados del 2027.