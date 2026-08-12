Valentín Scarsini viralizó a Tim Payne, el jugador de rugby neozelandés que agradeció en español

El influencer Valentín Scarsini fue invitado al programa Fútbol 90 de ESPN con Sebastián "El Pollo" Vignolo para contar cómo viralizó a Tim Payne, futbolista de Nueva Zelanda que hoy es furor en las redes sociales. Durante la visita al ciclo, se emitieron imágenes del neozelandés agradeciendo en español a Scarsini y a todos los seguidores que le escribieron.

Payne, con evidentes gestos de sorpresa y gratitud, se tomó unos segundos frente a la cámara para expresar su mensaje. "Hola a todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando. Yo gringo", dijo en tono simpático el futbolista.

Luego, en inglés, completó su agradecimiento: "Quiero enviar un mensaje de agradecimiento primero a vos, Valen. Han sido 48 horas bastante locas, para decir lo menos. También quiero expresar que estoy muy agradecido de representar a mi país en esta Copa del Mundo y aprecio todo el amor de todo el mundo".

La historia detrás de la viralización

Scarsini relató que conoció a Tim Payne apenas tres días antes de que se volviera viral. "Fue súper loco porque en tres días yo no lo conocía a él y después yo sentía que éramos cercanos", afirmó el influencer.

El periodista explicó que el jugador estaba en la pretemporada del Mundial y que, de repente, su vida dio un vuelco. "Imaginate vos estás jugando, y decís: 'che, soy jugador de Nueva Zelanda, la presión es más baja que Argentina o cualquier país. Voy a ir al Mundial, me voy a divertir'. Y de un día para el otro tenía la presión encima de que todo el mundo lo estaba viendo", detalló sorprendido.

En ese momento, los conductores del programa interrumpieron para mostrar en pantalla el video que se había vuelto furor en redes: "Mirá esto, mirá esto, mirá esto", dijeron mientras proyectaban el agradecimiento del neozelandés.

Un delantero con historia mundialista y presente en Paraguay

Tim Payne es un futbolista de Nueva Zelanda que disputó el último Mundial con la camiseta de su selección. En la actualidad, el delantero juega en Olimpia, de Paraguay, club en el que ya convirtió un gol.

Su mensaje en español, a pesar de sus disculpas y su evidente esfuerzo por hablar el idioma, fue recibido con cariño por los seguidores argentinos y de otros países, que lo convirtieron en un personaje viral en cuestión de horas.

El vínculo con la hinchada mundial

La viralización de Tim Payne se suma a la tendencia de hinchas y creadores de contenido que eligen a jugadores de equipos menos favoritos o con historias particulares para volverlos populares durante los mundiales. Scarsini, que ya tiene experiencia en este tipo de fenómenos, eligió al neozelandés por su carisma y su reacción genuina.

El futbolista se ha convertido en una de las caras más queridas de la competición gracias al empujón de Scarsini y su comunidad digital, mientras continúa su carrera en el fútbol paraguayo tras su paso por el Mundial con Nueva Zelanda.