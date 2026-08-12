Uno de los borrados de River se encuentra inhibido por FIFA y no puede jugar

El mercado de pases expone que River tomó una decisión dirigencial muy fuerte para afrontar la segunda parte de la temporada y es que decidió colgar a más de 10 jugadores. Sin embargo, hay uno de ellos que es bastante complicado que se marche porque se encuentra inhibido por la FIFA. Por ende, no puede sumar minutos en el equipo que lo pretenda contratar.

“El futbolista de River Plate permanece actualmente impedido de disputar partidos debido a una situación surgida con su exrepresentante, que derivó en la intervención de la FIFA y en la posterior suspensión del jugador”, expresan desde el medio Tribuna, junto al apoyo del periodista argentino César Luis Merlo.

Los trascendidos señalan que el volante tiene una deuda de 500 mil dólares que debe cancelar para encontrarse activo y atractivo en un mercado de pases que está avanzando. En el fútbol argentino casi que no cuenta con chances, debido a que el periodo solo está abierto para los clubes que vendan o presten al exterior. Lo que lo obliga a quedarse parado o emigrar.

De acuerdo con lo registrado en las últimas semanas, Giuliano Galoppo recibió ofertas de Independiente y Racing, pero las consideró insuficientes desde lo salarial. Un factor para nada menor, porque esto condiciona de gran manera las posibilidades. También tuvo propuestas de San Pablo y Atlético Mineiro de Brasil, así como del Atlas de México. Todos los llamados fueron descartados.

Por otro lado, River hizo trascender que no se hará cargo de la deuda que el jugador mantiene con su exrepresentante y que la misma deberá ser pagada de su bolsillo. Una que puede perdurar en el tiempo en caso de que no se cancele o haya un nuevo acuerdo. Aunque los comentarios hablan de un entendimiento que está cerca de concretarse y de que uno de los jugadores del predio de Cantilo pueda marcharse dentro de poco.

¿Quiénes quedan en Cantilo?

Hasta el momento, los jugadores de River que entrenan de manera apartada son Germán Pezzella, Fabricio Bustos y Matías Galarza. Los tres no se encuentran dentro de la consideración deportiva de los directivos por los bajos rendimientos que expusieron, además de que se tratan de nombres con salarios elevados. Es por ello que fueron apartados y entrenan en soledad hasta conseguir un club.

El zaguero mantiene charlas para emigrar al fútbol árabe porque entiende que puede realizar su última diferencia económica. Mientras que el volante paraguayo apareció en la mira de la Juventus de Italia, poco se conoce de que el Millonario haya recibido un contacto formal para iniciar las negociaciones. Al lateral lo buscan desde Rosario Central, pero no hubo mucho más como para determinar que se trate de una propuesta seria.

En caso de que los jugadores no consigan club, van a continuar entrenando de manera apartada hasta el próximo mercado de pases. Uno en el que River puede ofrecer la rescisión de contrato. O acelerar charlas para desprenderse de jugadores como en el caso de Kevin Castaño, que fue vendido al Atlético Mineiro en una cifra que oscila entre los 5 millones de dólares por el 50% de la ficha.