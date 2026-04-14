Adiós Marcos Rojo de Racing: reto de Costas, sanción grave y se va en junio de 2026

Marcos Rojo se irá de Racing por la puerta de atrás.

Marcos Rojo tiene los días contados en Racing después del pésimo partido frente a River Plate, en el que "regaló" el primer gol y luego se hizo expulsar de manera infantil por una trompada a Lucas Martínez Quarta. El panorama se complicó demasiado para el defensor de 36 años, que todo indica que en el mercado de pases de junio del 2026 se marchará de la "Academia".

Más allá del mal partido en sí, las consecuencias fueron lapidarias para el ex Boca Juniors. El entrenador, Gustavo Costas, le llamó la atención en la conferencia de prensa cuando disparó que "estas cosas no pueden pasar, hay que ser más inteligentes...". Pero no quedó todo allí: el ídolo le comunicó que saldrá del equipo titular e irá al banco de suplentes contra Botafogo de Brasil, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. En ese momento, el central le pidió permiso al DT para disculparse ante todos sus compañeros en el inicio del entrenamiento del martes 14 de abril.

El mal momento sigue para Rojo en Racing, ya que luego del contundente informe del árbitro Sebastián Zunino se expone a una sanción mínima de cuatro fechas por la expulsión en el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. "Sos un hijo de mil puta. ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la concha de tu madre, cagón de mierda", fueron los insultos del ex Estudiantes de La Plata y Manchester United al juez principal en el entretiempo, lo cual le costó una amonestación sin sentido.

Aunque sus compañeros intentaron calmarlo, el zurdo continuó vociferando y ahora el informe sería lapidario. De concretarse el fuerte castigo deportivo, el zaguero se perdería los tres encuentros que faltan de la etapa regular (Aldosivi de visitante; Barracas Central y Huracán en Avellaneda), más el hipotético cotejo por los octavos de final si la "Academia" logra clasificar.

Marcos Rojo se irá de Racing por la puerta de atrás.

¿Cómo es el contrato de Rojo en Racing?

Está todo dado para que el ex Sporting Lisboa se aleje de la "Academia" en junio del 2026, cuando culmina su vínculo actual, más allá de la opción de extenderlo por seis meses. En el plantel cayó muy mal lo que hizo frente a River, en el cuerpo técnico también, la dirigencia parece soltarle la mano y la relación con la hinchada será irremontable después de haber "regalado" el clásico en el Cilindro.

Si bien el futbolista tiene un vínculo por productividad por la seguidilla de lesiones, es decir que cobra el salario según los minutos que juegue, no continuará con esta camiseta. En el mercado de pases anterior, ya tuvo sondeos desde Inter Miami de Estados Unidos y también de Estudiantes, para que regrese y se retire en el equipo que lo vio nacer. Su futuro profesional es una incógnita por estas horas.

Las estadísticas de Rojo en Racing