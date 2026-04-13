La derrota de Racing Club frente a River Plate por 2 a 0 en el Torneo Apertura provocó un duro análisis de Flavio Azzaro, periodista reconocido por su fanatismo por la 'Academia', quien apuntó directamente contra varios futbolistas del plantel por su nivel y criticó decisiones del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Costas. Entre los principales cuestionados estuvieron Adrián 'Toto' Fernández y Marcos Rojo, ambos titulares en el encuentro: el volante fue señalado por su bajo nivel, mientras que el defensor central por su infantil expulsión que dejó al equipo con uno menos en un momento clave del partido.

Azzaro cargó especialmente contra Rojo, a quien señaló por su actitud dentro del equipo tras la caída ante el 'Millonario': “Tenés un futbolista que nos dimos cuenta todos de que no le interesa jugar en Racing (y lo siguen poniendo) como lo es Marcos Rojo, que dijo ‘me quiero ir’ y lo ponen igual. Que ni siquiera es agradecido como para decir que Boca lo tenía tirado, que lo tiró a la basura... Te fue a buscar Racing para jugar la Copa Libertadores, terminó ese semestre en el que te hiciste echar y también te lesionaste, Racing te rescató y en diciembre te querías ir a Estudiantes", expresó.

Además, recordó su paso por el 'Xeneize' y las anteriores expulsiones que sufrió en el fútbol argentino, a la vez que puso en duda su motivación para jugar. "Dejan a un tipo que no le interesa ni Racing ni el fútbol; si hacía esas giladas en Boca, ¿por qué no las iba a hacer en Racing?”, disparó, en referencia tanto a su presente como a su historial reciente.

Las críticas de Azzaro a Fernández y Martirena: "No tenés nada"

Las críticas no se detuvieron ahí: el periodista también cuestionó el nivel de otros futbolistas del plantel y la lógica detrás de algunas titularidades, en un equipo que no logró sostenerse ante River y volvió a mostrar falencias. “Si jugaba en San Telmo y fue suplente en Peñarol, ¿cómo va a ser titular en Racing? Me gustan los que juegan de verdad al fútbol, los que entienden cómo se juega. ¿Vos te pensás que vas a coronar con Toto Fernández, que le quedó una jugada en la final contra Estudiantes para definir de zurda, definió de derecha y la tiró tres metros arriba?”, expresó, poniendo en duda la jerarquía de algunas piezas del equipo en momentos determinantes.

En la misma línea, también hubo cuestionamientos a decisiones tácticas de Costas y a la utilización de ciertos jugadores fuera de su posición natural. “No entiendo esta cuestión de poner a Martirena de wing derecho, no puede jugar de wing derecho. Lo que pasa es que como no tenés nada termina jugando Martirena. Costas piensa eso hoy porque sino tiene que jugar Solari, que es voluntarioso pero no le da; no tiene jerarquía, pero comparado con los otros por lo menos corre”, sostuvo, marcando su desacuerdo con los planteos utilizados.

Costas también cruzó a Rojo por la expulsión contra River: "Estas cosas no pueden pasar"

El DT y emblema de la "Academia" opinó que "hay que ser más inteligentes...". "Hablaremos con Marcos sobre lo que pasó. No es por esquivar la pregunta, es que verdaderamente no vi la jugada. No puedo decir nada. Pero tenemos que estar atentos, esas cosas no nos pueden pasar", disparó el DT de 63 años. Al mismo tiempo, el estratega remarcó que "no puede quedarse el equipo con diez, hay que ser más inteligente para intentar no dejar a tu equipo con uno menos y menos perdiendo...".

Al margen de la bronca por la derrota en sí, Costas analizó el rendimiento de Racing vs. River: “Hemos sido intensos, hemos generado situaciones… En los últimos cinco o diez minutos del primer tiempo sí es verdad que aflojamos porque nos alocamos, por fallas nuestras. Pero hasta ese momento, Racing hizo un partidazo". También mencionó que "pasó lo que sucedió ante Independiente, que no se pudo convertir" y amplió: "Pienso que hoy jugamos incluso hasta mejor que ante Independiente. Duele por esa razón, porque eran dos partidos importantes, más allá de los puntos”.

Cuándo es el próximo partido de Racing después de la derrota ante River

La 'Academia' buscará reponerse de la dura derrota sufrida en condición de local este miércoles 15 de abril cuando reciba a partir de las 19 horas a Botafogo por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. En su presentación en el certamen continental, el cuadro de Avellaneda obtuvo un importante triunfo ante Independiente Petrolero por 3 a 1 en la altura de Sucre.