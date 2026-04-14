“Le seduce la camiseta de Racing”: el jugador de Boca que Gustavo Costas quiere

Costas entiende que en Boca no tiene lugar y lo puede recuperar en Racing.

Aún falta para que el mercado de pases del fútbol argentino entre en vigencia, pero los clubes comenzaron a pensar en la llegada de posibles refuerzos. En el caso de Racing, se desprende que Gustavo Costas tiene la intención de sumar un refuerzo de jerarquía que no está atravesando un gran momento en Boca. Al parecer, el elegido habría dejado trascender que le gustaría cambiar de club y probar suerte en Avellaneda.

Después de lo que fue la derrota frente a River, quedó expuesto que la Academia necesita sumar una serie de refuerzos para darle un mejor rendimiento a la defensa, la mitad de la cancha y, más que nada, en la zona de ataque. Se vuelve una obligación encontrar una alternativa para cuando “Maravilla” Martínez no se encuentre en las mejores condiciones. El hecho de haber picado el penal frente a Independiente y que este no terminara en gol, sumado a las cargadas de los adversarios, pareciera que lo afectó y bastante en lo anímico.

Es por ello que se comenzó a mencionar un nombre. “El nueve que quiere Gustavo Costas es Milton Giménez y hay un detalle que es clave por la relación que tuvo con el ayudante del técnico. Si no tiene chances, le seduce vestir la camiseta de Racing. Hoy podría ser más fácil la negociación”, señaló Leonardo Paradizo en ESPN. Hay que recordar que no es la primera vez que el nombre aparece en el radar de la Academia porque en el verano lo habían sondeado.

"Lo que creo es que la dirigencia no lo regale. Es un futbolista al que no le deja ir por 2 millones de dólares; es uno que Boca tasó en más de 5 millones. Le queda todavía contrato”, agregó Martín Arevalo. El detalle está en que el Xeneize en el mercado de verano pedía casi 7 millones por la totalidad de la ficha. Algo que obligó a la Academia a pensar en otras alternativas con el fin de reducir el gasto por un jugador que en aquel entonces no estaba interesado en ser transferido.

“Pero la verdad que me parece exagerado”, señaló Martín Souto. Si se revisa la ficha de Milton Giménez en Transfermarkt, es posible apreciar que dispone de un valor de mercado de casi 2.7 millones de euros. Hay que recordar que Boca en su momento obtuvo su ficha de Banfield tras el pago de 3.7 millones. Los comentarios señalan que la intención base es recibir el dinero colocado con el fin de recuperar la inversión realizada en julio del 2024.

¿Marcos Rojo se comienza a despedir de Racing?

Así como se menciona la posibilidad de que Milton Giménez sea un refuerzo de Racing en el mercado de pases invernal, también están los comentarios que ponen a Marcos Rojo como posible baja para los próximos meses. La expulsión frente a River habría colmado la paciencia de varios. En especial de los hinchas que se manifestaron en las redes sociales sobre sus actitudes que perjudican de gran manera al normal desarrollo de los partidos.

En lo contractual, el experimentado defensor dispone de vínculo hasta el próximo 30 de junio y no hay señales de que se estén llevando a cabo negociaciones para extenderlo. Además, se debe sumar que el Colegio de Árbitros estudia la posibilidad de sancionarlo con más de cuatro fechas de suspensión por haber insultado al árbitro y que dichas palabras se escucharan en todo el estadio después de que este le explicara la roja que había sido revisada en el VAR.