El primer astrólogo que pronosticó cómo sale River vs. Boca: "Gana el Superclásico"

El primer astrólogo que se animó a dar un ganador en River vs. Boca.

Ya apareció el primer astrólogo que se animó a dar el pronóstico del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental. Los dos gigantes del fútbol argentino volverán a medir fuerzas en el marco del interzonal del Torneo Apertura 2026, luego de la victoria del "Xeneize" por 2-0 en el último cruce en La Bombonera.

De acuerdo con la publicación de la cuenta especializada de Instagram denominada Spicastrologia, será el equipo de Eduardo "Chacho" Coudet el que se lleve el triunfo ante los dirigidos por Claudio Úbeda. Según lo que indican los astros por estas horas, el local está mucho mejor aspectado que la visita como para llevarse los tres puntos en Núñez, en uno de los últimos cotejos previos a los octavos de final del certamen.

Según la astrología, River vencerá a Boca en el primer Superclásico de 2026

De acuerdo con el posteo en el feed de Instagram, desde Spicastrología vaticinaron que será "un partido con poco juego visto, duro, donde el Millonario tiene todas las chances de llevarse el Superclásico". Incluso, argumentaron que "primero Venus en Tauro, conjunción al sol Riverplatense, después Coudet recibe ese aspecto al sol del ciclo". También aclararon que "eso sí, tendrá una dosis de mala suerte el Millonario ese día, quizás gana por la mínima".

El primer astrólogo que se animó a dar un ganador en River vs. Boca y es el "Millonario".

Ya con relación al cuadro azul y oro, auguraron que "con el ciclo Úbeda en caída en el torneo local, recibe el paso de Marte y Saturno sobre el ascendente, muy negativo". También subrayaron que habrá "el Sol ese día (estará) en grado 29 de pérdida (nunca gana en este estado), otro punto malo. No dan señales de esperanza en el Xeneize".

Sobre el probable trabajo de los árbitros, a designar oficialmente aún, aseveraron que "el VAR será clave ese día y va a resolver una situación de partido muy importante". Y completaron: "Conclusión final. Gana River el Superclásico y las probabilidades de empate es de 1%… Espero no equivocarme, saludos!!".

¿Cuándo juegan River vs. Boca? Hora, TV en vivo y streaming

El conjunto de Coudet recibirá al de Úbeda el domingo 19 de abril del 2026 desde las 17 horas de Argentina en el Monumental, con el árbitro a designar todavía. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de ambos canales del Pack Fútbol: ESPN Premium y TNT Sports. Además, el streaming online estará a cargo de TNT GO, Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.