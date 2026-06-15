¿Pablo Aimar está en pareja? Todo lo que se sabe y el rumor que lo vinculó con una periodista famosa

Pablo Aimar.

Pablo Aimar es una de las figuras más respetadas del fútbol argentino. Campeón del mundo como integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni y referente histórico de una generación de futbolistas, el cordobés suele mantener un perfil extremadamente bajo, lejos de las cámaras y de los escándalos mediáticos.

Sin embargo, en 2024 su nombre quedó inesperadamente envuelto en una polémica que excedió el ámbito deportivo. Un rumor que lo vinculaba sentimentalmente con la periodista Sofía Martínez comenzó a multiplicarse en redes sociales y programas de espectáculos hasta convertirse en tema de debate público. La versión creció tanto que muchos usuarios dieron por hecho una relación que, según la propia protagonista, nunca existió.

El rumor que vinculó a Pablo Aimar con Sofía Martínez

La historia comenzó a tomar fuerza luego de la consagración de la Selección argentina en la Copa América 2024. Mientras Sofía Martínez consolidaba su lugar como una de las periodistas deportivas con mayor exposición mediática, en redes sociales y algunos espacios televisivos empezó a circular una supuesta relación sentimental con Pablo Aimar.

La repercusión fue tal que la periodista tuvo que expresarse sobre el rumor. Su respuesta fue categórica y no dejó margen para interpretaciones. "Es completamente falso", aseguró Martínez al ser consultada sobre la versión.

Sofía Martínez.

Además, manifestó su enojo por la difusión del rumor: "No tengo idea de dónde sale". "Cómo puede haber tanta liviandad para inventar algo que no tiene nada de cierto", agregó.

Lejos de alimentar la especulación, la periodista insistió en que todo surgió sin fundamento alguno. "Se armó una bola de la absoluta nada", concluyó.

La pelea con Yanina Latorre y el origen de la polémica

Meses después, el tema volvió a cobrar relevancia cuando Alejandro Castelo reveló detalles del conflicto entre Martínez y Yanina Latorre durante una emisión del streaming Ya Fue Todo.

Según explicó el periodista, la tensión se habría originado porque Latorre deslizó que el crecimiento profesional de Martínez podría estar vinculado a su cercanía con integrantes del cuerpo técnico de la Selección argentina, entre ellos Aimar.

"A ella la relacionaron muy fuerte en un momento con Pablo Aimar, que es la mano derecha de Lionel Scaloni. Eso a Sofi le calentó de una manera que ni te digo. Lo sintió como que le embarraban la cancha y le dolió mucho", sostuvo Castelo.

La periodista habría interpretado que estas versiones minimizaban años de trabajo y esfuerzo profesional. Según relató el comunicador, el rumor no sólo afectaba su vida privada, sino que también ponía en duda la legitimidad de su crecimiento dentro del periodismo deportivo.

"Puede ser un punto que tire por tierra todo el esfuerzo y la construcción que le llevó conseguir esas notas", agregó Castelo.

Quién es Pablo Aimar y por qué su vida privada genera interés

Nacido en Río Cuarto el 3 de noviembre de 1979, Pablo César Aimar es considerado uno de los futbolistas argentinos más talentosos de las últimas décadas. Surgido de River Plate, brilló en Europa con las camisetas de Valencia, Zaragoza y Benfica, donde construyó una carrera repleta de títulos y reconocimientos.

Con la Selección argentina disputó dos Mundiales y fue una de las grandes figuras de comienzos de siglo. Después de su retiro, inició una nueva etapa como entrenador y hoy integra el cuerpo técnico liderado por Scaloni, con el que conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Pablo Aimar junto a Lionel Scaloni.

Su bajo perfil y escasas apariciones mediáticas suelen despertar curiosidad sobre su vida personal. Sin embargo, hasta el momento no existe información pública confirmada que indique que Aimar mantenga una relación con Sofía Martínez ni con ninguna otra figura del ambiente periodístico.