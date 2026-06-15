Dónde relata Pollo Vignolo el Mundial 2026

Sebastián Vignolo transmite el Mundial 2026.

El Mundial 2026 genera una enorme expectativa y una cobertura televisiva histórica que acompaña cada partido, con 104 encuentros por delante y un torneo que se juega por primera vez en tres países diferentes. Como ocurre en cada Copa del Mundo, las voces encargadas de relatar y comentar los encuentros se convierten en protagonistas para millones de espectadores que siguen el torneo desde sus hogares, tanto en Argentina como en otros puntos de Latinoamérica.

Entre los nombres más reconocidos del periodismo deportivo argentino aparece Sebastián "Pollo" Vignolo, uno de los relatores más populares de las últimas décadas. Su presencia en grandes eventos internacionales y su identificación con las transmisiones de fútbol lo convierten en una referencia para quienes buscan seguir cada detalle del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Por dónde ver a Pollo Vignolo en el Mundial 2026

El Pollo Vignolo relata el Mundial 2026 a través de Disney+, plataforma que ofrece una cobertura especial de los encuentros de la Selección Argentina. La aplicación cuenta con dos opciones de transmisión para los partidos de la Albiceleste. La primera está integrada por Mariano Closs en los relatos y Diego Latorre en los comentarios, mientras que la segunda tiene a Sebastián Vignolo como principal relator.

Pollo Vignolo junto a Gustavo López.

En esa cobertura alternativa, Vignolo trabaja junto a Gustavo López, formando una de las duplas más reconocidas del fútbol argentino. Además, en la opción alternativa para ver los partidos de la Selección Argentina cuenta con la participación de figuras invitadas como Carlos Tevez, Marcelo Gallardo, Sergio Agüero y Oscar Ruggeri, quienes aportan análisis, comentarios y experiencias desde su lugar de exprotagonistas del fútbol internacional.

Qué partidos transmite Disney + del Mundial 2026

Disney+, a través de ESPN y su plan Premium, transmite un total de 30 partidos del Mundial 2026. Entre los encuentros confirmados de la fase de grupos aparecen varios compromisos de selecciones sudamericanas, incluidos todos los partidos de Argentina en la primera ronda: Argentina vs. Argelia, Argentina vs. Austria y Argentina vs. Jordania. También se emiten partidos de Uruguay, Colombia y Ecuador, además de otros encuentros destacados de la competencia.

Días y horarios de los partidos de Disney +