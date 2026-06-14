Nafta: la suba en Argentina es la mayor de la región entre exportadores

Argentina es el país exportador de petróleo en América Latina que más aumentó el precio de los combustibles desde el comienzo de la guerra entre Irán y Estados Unidos, según reveló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).

En concreto, desde fines de febrero de este año, la nafta en Argentina acumuló una suba del 24,3% medida en dólares, un nivel que coloca al país al frente de la región, advirtió el informe elaborado por el Instituto Argentina Grande.

La suba se ubica claramente por encima de la registrada en otros exportadores petroleros de la región: aventaja por 10 puntos a Ecuador (14,7%), duplica a México (10,7%), quintuplica a Brasil (4,9%) y queda muy lejos del incremento observado en Colombia (1,9%).

Así, las alzas que se vieron en los surtidores argentinos solo quedaron por debajo de las registradas en países de la región que son importadores netos de petróleo.

En su análisis del contexto, desde el IAG subrayaron que “la mayoría de los países del mundo implementaron políticas activas para proteger a trabajadores y empresas del impacto de la crisis energética generada por la guerra en Medio Oriente”.

En abril, el sector petrolero registró un saldo positivo de divisas de US$1.983 millones, frente a un promedio de liquidación de US$832 millones durante el último año, lo que implica un incremento cercano al triple en el monto ingresado.

Pero, pese a la fuerte mejora en el aporte de dólares del sector al país, el informe precisó que “los argentinos pagan el litro de nafta un 23% más caro que EEUU y un 6% más que Brasil”.

Más precisamente, antes del inicio de la guerra en Medio Oriente, el litro de nafta súper en Argentina costaba US$1,12, mientras que actualmente llegó a $1,40. En Brasil, en cambio, el litro antes de la guerra valía US$1,23 y ahora se ubica en US$1,31. Por su parte, en Estados Unidos, el valor pasó de US$1,05 en febrero a US$1,14 en junio.

Esto, calculó el Instituto Argentina Grande, “representa un gasto mensual extra de $38.874 para los hogares con automóvil” del país a comparación con lo que ocurría previo a la guerra.

Dentro de los componentes que empujan hacia arriba el precio final de la nafta, también aparece la carga impositiva. Sobre este punto, desde IAG señalaron que “con Milei los impuestos a los combustibles que gravan el litro de nafta subieron 230% en términos reales”.

A partir de ese ajuste, la incidencia de este impuesto sobre el valor final del litro de nafta durante la gestión libertaria pasó del 8,89% en noviembre de 2023 al 18,54% en mayo último.

Aumentaron los pasajes aéreos desde Argentina por la guerra

En este contexto, otro informe advirtió que los pasajes aéreos para viajar desde Argentina hacia el exterior se encarecieron en aproximadamente hasta un 30% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

Concretamente, el precio de los pasajes desde Buenos Aires subió un 15,6% en promedio, precisó una presentación de la consultora EcoSur, al pasar de 715 a 824 dólares.

Algunas rutas concurridas, como a Madrid, Cancún o Punta Cana, registraron aumentos algo superiores al 16%, señaló el informe privado.

En paralelo, otras rutas con destino a Estados Unidos aumentaron por encima, en el contexto de una mayor demanda por el Mundial de fútbol. Por ejemplo, los pasajes a Miami subieron un 17%, mientras que a Nueva York lo hicieron en un 23% y los que tienen como destino a Los Ángeles aumentaron un 29%.