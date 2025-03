Aimar jugó dos Mundiales con la Selección.

La Selección Argentina llegó al Mundial de Qatar 2022 como una de las favoritas tras ganarle la Copa América 2021 a Brasil y la Finalissima a Italia, que venía de consagrarse en la Eurocopa. De ahí la sorpresa que causó la derrota en el debut contra Arabia Saudita por 2-1, lo que la obligaba a vencer a México para no quedar al borde de la eliminación en la fase de grupos.

A pesar de que los antecedentes se mostraban a favor del equipo de Lionel Scaloni, el partido con los mexicanos fue complicado, sobre todo en la primera parte, en la que incluso Dibu Martínez tapó un tiro libre al ángulo que pudo ser letal para el conjunto nacional. Pero las cosas cambiaron en el complemento con el golazo de Lionel Messi a los 68b, cuando clavó un zurdazo de afuera del área que infló la red del arco protegido por Guillermo Ochoa y dejó al borde del colapso a Pablo Aimar en el banco de suplentes.

El ayudante de Scaloni había sido uno de los integrantes de aquel plantel que llegó lleno de esperanzas al Mundial de Corea-Japón 2002 y se volvió a casa con las manos vacías con una de las peores eliminaciones de la “Albiceleste”. En aquella edición, los dirigidos por Marcelo Bielsa le ganaron en el debut a Nigeria por 1-0, perdieron con Inglaterra e igualaron con Suecia, que clasificó a octavos de final junto a los ingleses.

Justamente sobre esa tensión del amargo recuerdo de la cita en Asia habló el “Payasito” en una entrevista con la periodista Victoria Vázquez, en la que habló de su llanto desconsolado con el gol de Messi. “Me emocioné, fue un desahogo. Durante todo el Mundial dormimos muy mal y la tensión se sentía todo el tiempo. Tenía miedo de volver a vivir lo que pasó en el Mundial de Corea-Japón”.

Pero Aimar no era el único en esa situación, puesto que Walter Samuel y Roberto Ayala también estuvieron en aquel fatídico Mundial de 2002. “Es algo que para nosotros siempre fue una carga, un peso y una tristeza. Aunque lo vivimos los tres, a veces eso no se nombra”, agregó el exjugador de River, que también recordó el diálogo que tuvieron por aquel entonces los tres: “Esa semana era la sensación de decir ‘Nos va a pasar de nuevo a los tres otra vez’. Entonces, ese gol fue como decir ‘Estamos vivos. No va a pasar de nuevo’”.

Argentina quedó eliminada con cuatro puntos en el grupo de la muerte.

La racha de Argentina con Scaloni

El Mundial de Rusia 2018 fue un antes y un después en la Selección Argentina, que llegó quebrada a la cita mundialista tras las finales perdidas en 2014 con Alemania en el Mundial de Brasil y 2015 y 2016 con Chile en la Copa América. Sin dudas, fue la actuación más floja del conjunto nacional en los últimos mundiales, lo que llevó a la estrepitosa salida de Jorge Sampaoli y al surgimiento del hasta entonces desconocido Lionel Scaloni.

Si bien el de Pujato tuvo muchas críticas por su poca experiencia, el DT supo mostrar resultados convincentes, a pesar de la eliminación en las semifinales de la Copa América 2019 ante Brasil. Después de esa caída, la “Albiceleste” tomó revancha ante la “Verdeamarela” en la Copa América 2021, venció a Italia en la Finalissima, le ganó el Mundial de Qatar a Francia, que buscaba defender la corona, y el año pasado se consagró bicampeona de América contra Colombia en Estados Unidos.