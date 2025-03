Argentina vs. Brasil por Eliminatorias: cuándo se venden las entradas y cómo comprarlas Entradas para Argentina vs. Brasil por Eliminatorias Sudamericanas: cuándo salen, precios y cómo comprarlas. Cuándo se juega Argentina vs. Brasil por Eliminatorias.

10 de marzo, 2025 | 19.36 Entradas para Argentina vs. Brasil por Eliminatorias: cuándo salen y precios. La Selección Argentina se prepara para una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, con dos clásicos clave para el objetivo de mantener el liderazgo y encaminar su clasificación al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El combinado dirigido por Lionel Scaloni visitará a Uruguay el viernes 21 de marzo y luego recibirá a Brasil el martes 25 en el Estadio Monumental, en un encuentro que tendrá como condimento el reencuentro entre Lionel Messi y Neymar después de casi cuatro años. En la previa, se especula acerca de cuándo comenzará la venta de entradas y qué precio tendrán. El último encuentro entre ambos equipos fue el 21 de noviembre de 2023: en aquella ocasión, la 'Albiceleste' se impuso por 1 a 0 en el Estadio Maracaná gracias al gol de Nicolás Otamendi. Actualmente, Argentina se encuentra en lo más alto de la tabla de posiciones con 25 puntos tras doce fechas disputadas, con cinco unidades más que la 'Celeste', su escolta. Entradas para Argentina vs. Brasil por Eliminatorias Sudamericanas: cuándo comienza la venta y qué precios tendrán las entradas Si bien la Asociación del Fútbol Argentino no anunció en qué fecha comenzará la venta de entradas para el principal clásico sudamericano, se especula que sea el martes 18 de marzo, exactamente una semana antes del encuentro que se disputará en el Estadio Monumental. Al igual que en la última ventana de Eliminatorias, se podrá comprar los tickets en el sitio deportick.com. Respecto de los precios, tampoco se oficializó una actualización de los mismos respecto del último duelo ante Perú que tuvo lugar en La Bombonera. Aquella vez, las populares costaban 55.000 pesos, mientras que las Plateas Sívori y Centenario Alta alcanzaban los 95.000. Luego, tanto las Sívori y Centenario Media como la San Martín y Belgrano Alta tenían un valor de 145.000; por último, las Plateas San Martín y Belgrano Baja llegaban a 230.000 pesos. Neymar y Messi se reencuentran por primera vez desde la final de la Copa América 2021 El último choque en el que tanto Messi como Neymar estuvieron presentes en cancha fue la final de la Copa América 2021 en el Estadio Maracaná. En aquella ocasión, la 'Albiceleste' se impuso por 1 a 0 con gol de Ángel Di María y comenzó una histórica racha de consagraciones: Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y, nuevamente, Copa América 2024. Neymar y Messi vuelven a encontrarse en un Argentina-Brasil después de la final de la Copa América 2021. Desde entonces, nunca pudieron cruzarse nuevamente con sus combinados nacionales. El primer encuentro por Eliminatorias rumbo a Qatar se suspendió de forma vergonzosa en San Pablo por las autoridades de ANVISA (que no querían permitir que los jugadores argentinos que venían de Inglaterra disputen el partido) y el siguiente fue un empate sin goles en el que Neymar no estuvo presente por lesión. En el último duelo, ya en la actual Eliminatoria y que finalizó con una victoria por la mínima para los de Scaloni gracias a un cabezazo de Nicolás Otamendi, el crack brasileño ya había sufrido un mes antes su dura lesión en la rodilla que lo marginó de la actividad por más de un año. MÁS INFO Lionel Messi Brasil recupera a una figura para enfrentar a Messi y a la Argentina por Eliminatorias La lista completa de preconvocados por Lionel Scaloni para la Selección Argentina Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa). Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella). Walter Benítez (PSV Eindhoven). Nahuel Molina (Atlético de Madrid). Gonzalo Montiel (River Plate). Cristian Romero (Tottenham Hotspur). Germán Pezzella (River Plate). Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella). Juan Foyth (Villarreal). Nicolás Otamendi (Benfica). Facundo Medina (Racing Club de Lens). Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon). Francisco Ortega (Olympiakos). Leandro Paredes (AS Roma). Enzo Fernández (Chelsea). Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid). Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen). Alexis Mac Allister (Liverpool). Giovani Lo Celso (Real Betis). Máximo Perrone (Como 1907). Giuliano Simeone (Atlético de Madrid). Benjamín Domínguez (Bologna FC). Thiago Almada (Olympique de Lyon). Alejandro Garnacho (Manchester United). Nicolás González (Juventus). Lionel Messi (Inter Miami). Nicolás Paz (Como 1907). Claudio Echeverri (Manchester City). Paulo Dybala (AS Roma). Julián Álvarez (Atlético de Madrid). Lautaro Martínez (Inter de Milán). Santiago Castro (Bologna FC). Ángel Correa (Atlético de Madrid). TWITTER

