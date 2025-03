Sonríe Scaloni por el anuncio de Tottenham sobre Cuti Romero antes de las Eliminatorias

El Cuti Romero le dio la mejor noticia a Scaloni en la Selección Argentina.

Tottenham le dio la mejor noticia a Lionel Scaloni con relación a Cristian "Cuti" Romero, el defensor de la Selección Argentina que no venía teniendo rodaje en este 2025 por una lesión complicada. El central de 28 años sufrió una grave lesión muscular en el cuádriceps el 8 de diciembre del 2024, por lo que llevaba tres meses sin jugar. Sin embargo, los Spurs lo anunciaron como titular para recibir al Bournemouth de Marcos Senesi y Julio Soler, por la fecha 28 de la Premier League en Inglaterra.

Se trata de un alivio absoluto para el entrenador de la "Albiceleste", dada la trascendencia de la doble fecha que se viene en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Es que en primera instancia visitará al Uruguay de Marcelo Bielsa el viernes 21 de marzo, mientras que luego recibirá a Brasil el martes 25 del mismo mes en el Estadio Monumental de River Plate.

El Cuti Romero vuelve en Tottenham y respira Scaloni en la Selección Argentina

El club de Londres comunicó que el ex Belgrano de Córdoba no solamente estará desde el arranque ante Bournemouth, sino que además será el capitán del equipo dirigido por Ange Postecoglou. La tranquilidad ocurre en el marco de muchos problemas en la actualidad con los zagueros albicelestes, ya que Lisandro Martínez no estará disponible hasta octubre próximo y se agotan las alternativas en la zona, con Nicolás Otamendi y Germán Pezzella como los campeones del mundo restantes. Además, Scaloni podría recurrir a Facundo Medina y a Leonardo Balerdi en la última línea. Romero es uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición, si está en óptimas condiciones físicas.

La formación de Tottenham, con el Cuti Romero incluido.

La prelista de la Selección Argentina vs. Uruguay y Brasil

Arqueros:

Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Walter Benítez (PSV Eindhoven).

Defensores:

Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Gonzalo Montiel (River Plate).

Cristian Romero (Tottenham).

Germán Pezzella (River Plate).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

Juan Foyth (Villarreal).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Facundo Medina (Lens).

Nicolás Tagliafico (Lyon).

Francisco Ortega (Olympiakos).

Mediocampistas:

Leandro Paredes (Roma).

Enzo Fernández (Chelsea).

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Giovani Lo Celso (Betis).

Máximo Perrone (Como).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Benjamín Domínguez (Bologna).

Nicolás Paz (Como).

Thiago Almada (Lyon).

Claudio Echeverri (Manchester City).

Delanteros: