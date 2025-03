Preocupación para Scaloni en la Selección por lo que pasó con Dibu Martínez: "Riesgo"

Preocupación para Scaloni en la Selección por lo que pasó con Dibu Martínez

Emiliano "Dibu" Martínez encendió todas las alarmas en la Selección Argentina de Lionel Scaloni luego de que no esté presente en un nuevo compromiso del Aston Villa por la Premier League de Inglaterra. Los dirigidos por Unai Emery visitaron al Brentford por la fecha n°28 del mencionado torneo, ganaron 1 a 0 pero lo hicieron sin el marplatense. Su lugar en el verde césped lo ocupo el sueco Robin Olsen y poco después del cotejo se supo el motivo de la ausencia del campeón del mundo.

Su DT habló en conferencia de prensa acerca de esta situación y dio detalles de lo sucedido con el exhombre del Arsenal que ya había sufrido algunas cuestiones físicas anteriormente. Esta vez la situación fue diferente, pero el entrenador priorizó la salud de su futbolista pensando no sólo en el compromiso por la UEFA Champions League que tendrán en pocos días, sino también por la "Albiceleste" y los encuentros por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. De hecho, el propio Emery lo confirmó tras el partido de este sábado 8 de marzo.

La lesión de Emiliano "Dibu" Martínez en el Aston Villa que preocupó a Scaloni en la Selección

"Tenía una molestia en su pierna y no queríamos tomar riesgo. También tiene un viaje con la Selección Argentina y preferimos cuidarlo", fueron las palabras del estratega acerca de su decisión de no darle minutos a "Dibu" Martínez. Cabe destacar que el pasado 22 de febrero, el arquero terminó con una molestia en el isquiotibial en el cruce con el Chelsea y no se recuperó a la perfección, ya que pocos días después se vio obligado a salir del verde césped en el entretiempo contra el Crystal Palace.

Con respecto a lo que se viene, el miércoles 12 de marzo, los "Villanos" recibirán al Brujas de Bélgica por la vuelta de los octavos de final de la Champions después de ganar por 3 a 1 en condición de visitante. Si bien tienen la ventaja, la presencia del campeón del mundo con la Selección Argentina será clave para mantener el resultado y avanzar a cuartos de final. Unai Emery lo tiene bien en claro y "cuidó" al representante de la "Albiceleste" pensando en dicho duelo y en lo que tendrán por delante en la Premier.

Emiliano "Dibu" Martínez representará a la Selección en las Eliminatorias

¿Cuándo juega la Selección Argentina en 2025?

Tras doce fechas disputadas, la "Albiceleste" lidera la tabla de posiciones con 25 puntos, cinco más que Uruguay, rival que enfrentará el 21 de marzo en Montevideo antes del cruce con Brasil cuatro días más tarde. En caso de ganar ambos encuentros, el equipo nacional podría quedar al borde de la clasificación al Mundial 2026, pero todavía le quedaría cuatro compromisos más. En junio, enfrentará a Chile y Colombia, mientras que cerrará su participación en septiembre ante Venezuela y Ecuador.