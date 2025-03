Una leyenda de la Premier League destrozó al Dibu Martínez

Una leyenda de la Premier League de Inglaterra apuntó contra Emiliano "Dibu" Martínez y lo destrozó con un picante comentario. A pesar del buen momento del arquero de la Selección Argentina en la mencionada competencia de la mano de Aston Villa y su presente prometedor en la Champions, el referente lo ninguneó en sus declaraciones. Por supuesto, el video del momento en el que lo atacó no tardó en hacerse viral.

Quien atacó al guardameta "Villano" fue nada más y nada menos que Edwin van der Sar, exportero del Manchester United y el Fulham, entre otros clubes de Europa. En una breve charla con Goal, el histórico exhombre de los "Diablos Rojos" excluyó al marplatense de los 10 mejores del mundo. Si bien el neerlandés lo destacó entre otros, lo cierto es que también lo dejó de lado al lado de otras figuras actuales.

La picante crítica de Van der Sar a Dibu Martínez

"Creo que no está en el Top 10 del mundo", esbozó van der Sar con respecto a "Dibu" Martínez, aunque sobre el final de sus declaraciones mencionó su habilidad para atajar penales. A su vez, antes eligió entre el campeón de todo con la Selección Argentina y el brasileño Alisson Becker, quien actualmente ataja en Liverpool, quedándose con este último. Las declaraciones trascendieron poco después de la victoria del Aston Villa por 3 a 1 contra Brujas de Bélgica por los octavos de final de la Champions League en condición de visitante, donde el elenco inglés dio un gran paso para encaminarse a la clasificación a los cuartos.

Edwin van der Sar apuntó contra Emiliano "Dibu" Martínez

Los números de Van der Sar en su carrera

Clubes : Ajax y Noordwijk de Países Bajos, Juventus de Italia; Fulham y Manchester United de Inglaterra.

: Ajax y Noordwijk de Países Bajos, Juventus de Italia; Fulham y Manchester United de Inglaterra. Partidos jugados : 821.

: 821. Goles recibidos : 734.

: 734. Títulos: Ajax (14); Manchester United (12); Juventus (1) y Fulham (1).

Cambios en el fútbol: la nueva regla que afecta a los arqueros y qué pasará con el offside

La International Football Association Board (IFAB) confirmó algunos cambios en el reglamento del fútbol que se implementarán en los próximos meses. Los mismos tienen que ver con distintas circunstancias de un partido, pero una de las que más llamó la atención fue la que golpeará directamente en los arqueros. Nuevamente, la mencionada organización modificará el reglamento para los guardametas como ya sucedió en otras ocasiones.

Esta vez no será para los penales, como ya pasó y le cambió los planes, entre otros, al campeón del mundo con la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez. Con el plan de que no se pierda tiempo a lo largo del encuentro, los porteros tendrán un límite de tiempo para tener la pelota en sus manos y en caso de que la retengan más de la cuenta su equipo será sancionado con un tiro de esquina en contra. A su vez, existe la chance de que la ley del offside sea diferente de cómo lo es actualmente. Por medio de un comunicado oficial, la IFAB informó que los arqueros no podrán sostener el balón por más de ocho segundos. Los jueces del campo de juego serán los encargados de llevar la cuenta cuando resten 5 segundos y en caso de que no se cumpla cobrarán un tiro de esquina para el conjunto rival.