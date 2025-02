Julián Álvarez le contestó a Dibu Martínez tras la chicana: "Que se enoje"

Julián Álvarez chicaneó a pleno a Dibu Martínez.

Julián Álvarez le contestó a su amigo Emiliano "Dibu" Martínez, después de que su compañero en la Selección Argentina dijera que si le pica un penal o le festeja un gol en la cara "lo sale a correr". El delantero de Atlético de Madrid no se achicó frente al arquero de Aston Villa, por lo que le siguió el juego a puro picante.

Durante la entrevista con Joaquín "Pollo" Álvarez en Mi Selección (Infobae), el ex River Plate reveló cuál sería su reacción en el caso de marcarle un tanto al marplatense en un partido oficial. Más allá de que ya se han enfrentado en entrenamientos con la "Albiceleste", el cordobés dejó en claro que si le anota al "1" se lo gritaría sin dudarlo.

Julián Álvarez le siguió el juego a Dibu Martínez: "Si le hago el gol, se lo festejo"

Consultado acerca de la chicana del arquero, quien dijo que el primer tanto a Croacia en el Mundial de Qatar 2022 "no fue un gran gol", el oriundo de Calchín recogió el guante y contestó: "Sí, sí, yo iba corriendo con la pelota, la cancha estaba mala, por eso picaba un poco mal. Y nada, vi que pasó Nahuel (Molina) corriendo con todo, pero no lo vi claro como para dársela". "Me chocan la tiro larga, me rebota, me fue quedando y bueno, ya cuando salí con la pelota me dije “voy a hacer el gol”. Pero sí, iba y se fue dando, hubo un poco de suerte", recordó.

Acerca de los dichos del ex Arsenal sobre que si le pica un penal como hizo ante Real Madrid "lo sale a buscar", el ex Manchester City señaló entre risas: "Sí, seguro que sí. Pero bueno, no sé, la verdad que no sé dónde le patearía todavía al Dibu. No sé. Vamos a ver si algún día le tengo que patear...". Igualmente, aclaró que Martínez "es muy bueno" porque "ataja todo" y sentenció: "Pero iría convencido. Si lo hago, se lo festejo. No le pude meter ninguno en la Premier y él me decía “me llegás a meter uno y me tirás la araña y te salgo a correr. Que se enoje, jeje".

Julián Álvarez ya piensa en el Mundial 2026

Acerca de su posible presencia en la próxima Copa del Mundo, "Juli" reconoció que "es algo que siempre está ahí, en la cabeza, lo de cuánto falta. Pero también, como decís, hay muchos partidos, muchas cosas". Y cerró: "Ahora tengo partidos con la Selección, muchos partidos con el club. Tenemos un Mundial de Clubes, después arrancar la temporada que viene y nada... Es algo importante en la vida del futbolista".

