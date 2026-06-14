Un homenaje a un ícono argentino: cómo participar de un ciclo de folklore exclusivo para jubilados

Los jubilados y pensionados pueden sumarse a diferentes actividades culturales gratis en la ciudad de Buenos Aires con el Pase Cultural. Esta semana habrá un ciclo de folklore, ideal para los amantes de la música y danza argentina, en el que se homenajeará al icónico Ramón Navarro.

Cómo participar del ciclo de folklore gratis en la ciudad de Buenos Aires

El ciclo de folklore en homenaje al cantante y compositor Ramón Navarro será el próximo sábado 20 de junio a las 18 hs en la Casa de la Cultura porteña. Denominado "Homenaje a Ramón Navarro: canto de Tierra y Luna", el ciclo recorrerá la profundidad poética y musical de La Rioja a través del autor de obras como “Chayita del vidalero”, “Coplas del valle” y “Mi pueblo azul”.

Se trata de un concierto dedicado a una de las voces más trascendentales del folklore argentino de la mano de la cantante Leticia Aranda, acompañada de Emiliano Ferrer ( en la guitarra), Oscar Laiguera (piano), Mariano Velardi (percusión). El ciclo también contará con los bailarines Maia Delgado, Diego Campos, Eliana Mola, Fabián Rodríguez, en vivo.

La propuesta es totalmente gratuita para los beneficiarios del Pase Cultural, pero deberá ser con reserva previa. Las inscripciones son mediante un formulario online que quedará habilitado desde el jueves 18 de junio. Ante cualquier duda, los interesados se pueden comunicar con la organización porteña mediante el correo [email protected].

Cómo obtener el Pase Cultura: el paso a paso para jubilados porteños

El Pase Cultural para Adultos Mayores es un programa del Gobierno de la Ciudad para facilitar el acceso de personas mayores de 60 años, jubiladas o pensionadas, a actividades diferentes culturales.

La iniciativa le ofrece una Tarjeta Pase con crédito para gastar durante seis meses, ya sea en librerías, entradas al cine, teatro, centros culturales y hasta museos. Además del saldo, se pueden aprovechar descuentos y actividades completamente gratis solo con ser miembro del programa.

La inscripción al Pase Cultural se puede hacer mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) de la Ciudad de Buenos Aires. Para acceder, las personas tienen que tener su cuenta de la Ciudad y, una vez dentro, cargar los documentos requeridos. Luego, aguardar hasta tener la confirmación del registro mediante un mail.

También existe la posibilidad de inscribirse de manera presencial en Av. de Mayo 575 de lunes a jueves de 10 a 15 hs. Es muy simple: hay que anunciarse en recepción y te indicarán los pasos a seguir.