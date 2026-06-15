España no debe alarmarse tras empate con Cabo Verde, dice DT De la Fuente

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - España contra Cabo Verde

El ​seleccionador de España Luis de la Fuente, insistió en que no hay motivo de alarma después ‌de que su equipo ‌empató el lunes 0-0 con el debutante Cabo Verde en el Mundial, y afirmó que sus jugadores se han ganado el derecho a confiar en sí mismos tras ganar la Eurocopa 2024 con una brillante racha de imbatibilidad.

España dominó durante largos tramos del partido, pero no logró ​transformar la presión ⁠en goles ante una disciplinada selección de Cabo Verde, ‌que defendió en profundidad y privó a ⁠los campeones de Europa de ⁠su ritmo en el último tercio del campo.

"Un equipo que acumula más de 30 partidos invicto no puede tener ninguna ⁠duda", dijo De la Fuente en conferencia de ​prensa, haciendo referencia a la regularidad de ‌España durante más de tres ‌años.

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"La solución es mantener el mismo enfoque, seguir mejorando ⁠con más sutileza, pero así son las cosas. Creamos muchas ocasiones, pero nos faltó la frescura necesaria en estos partidos", agregó.

"Están muy bien organizados; se sentaron muy ​juntos, como ‌un solo grupo, y fue muy difícil crear espacio"

De la Fuente admitió que a España le faltó precisión y fluidez, pero afirmó que el partido no estuvo exento de intención ofensiva.

"Nos faltó ⁠dinamismo y frescura, pero cuando el balón simplemente no entra, no entra. Tuvimos ocasiones de gol, oportunidades y el deseo de sentenciar el partido con un gol rápido, sabemos que esto es muy difícil y que es increíblemente complicado ganar aquí", reconoció.

"Están muy bien organizados, se compactaron como un solo ‌grupo y fue muy difícil crear espacio", explicó refiriéndose a la estrategia de Cabo Verde.

España finalizó el partido con Lamine Yamal y Nico Williams en el terreno de juego, tras haber entrado ambos al final de la segunda parte, ‌con De la Fuente gestionando su regreso tras las lesiones en los isquiotibiales.

"El objetivo es incorporarlos gradualmente al equipo y darles ‌minutos de juego. ⁠Estoy seguro de que mejorarán en el próximo partido y en los siguientes", apuntó.

En su ​segundo partido del Mundial, España enfrentará el domingo a Arabia Saudita por el Grupo H.

Con información de Reuters