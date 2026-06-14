Uruguay, obligada a retrasar viaje a EEUU para debut en Mundial por problemas burocráticos: reportes

El viaje de la selección uruguaya de fútbol desde México a Estados Unidos para su debut en el Mundial se retrasó el domingo debido a un error respecto a la documentación requerida para el vuelo, de acuerdo a reportes de la prensa local.
La prensa uruguaya informó que el vuelo de la "celeste" fue demorado varias horas porque el trámite que la FIFA debía realizar para que el viaje se produzca no estaba listo al momento del despegue.
Uruguay, que está concentrado en Playa del Carmen, debía viajar el domingo hacia Miami para el debut ante Arabia Saudita el lunes por el Grupo H del Mundial.
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La situación, además, podría obligar a suspender la rueda de prensa obligatoria que debían dar el entrenador Marcelo Bielsa y José María Giménez antes del debut.
La Asociación Uruguaya de Fútbol y la FIFA no contestaron de inmediato a las consultas de Reuters respecto a la situación.
Con información de Reuters