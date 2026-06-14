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Uruguay, obligada a retrasar viaje a EEUU para debut en Mundial por problemas burocráticos: reportes

14 de junio, 2026 | 17.27

​El viaje de la selección uruguaya de ‌fútbol desde ‌México a Estados Unidos para su debut en el Mundial se retrasó el domingo debido a un error respecto ​a la ⁠documentación requerida para el ‌vuelo, de acuerdo ⁠a reportes de ⁠la prensa local.

La prensa uruguaya informó que el vuelo ⁠de la "celeste" fue ​demorado varias horas ‌porque el trámite ‌que la FIFA debía ⁠realizar para que el viaje se produzca no estaba listo al ​momento ‌del despegue.

Uruguay, que está concentrado en Playa del Carmen, debía viajar el domingo ⁠hacia Miami para el debut ante Arabia Saudita el lunes por el Grupo H del Mundial.

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La situación, además, podría obligar a suspender ‌la rueda de prensa obligatoria que debían dar el entrenador Marcelo Bielsa y José María Giménez antes ‌del debut.

La Asociación Uruguaya de Fútbol y la FIFA ‌no ⁠contestaron de inmediato a las consultas ​de Reuters respecto a la situación.

Con información de Reuters

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