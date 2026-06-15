Dónde relata Mariano Closs el Mundial 2026

Mariano Closs forma parte de las transmisiones del Mundial 2026.

La Copa del Mundo de 2026 ya está en marcha y millones de argentinos buscan la mejor alternativa para seguir cada partido del torneo. Como sucede en cada Mundial, además de la expectativa por los encuentros, también existe un gran interés por conocer quiénes estarán a cargo de las transmisiones y cuáles serán las voces que acompañarán a los hinchas durante la competencia, que ofrece varias formas de poder seguirse.

Entre los relatores más reconocidos del país aparece Mariano Closs, una de las figuras más importantes del periodismo deportivo argentino. Su estilo de narración y su extensa trayectoria en coberturas internacionales lo convierten en una de las opciones preferidas por muchos, y su voz puede ser escuchada no solo en Argentina, sino también en distintos rincones de Latinoamérica en este torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Por dónde seguir a Mariano Closs en el Mundial 2026

Mariano Closs relata el Mundial 2026 a través de Disney+ Premium, plataforma que cuenta con derechos de transmisión para una parte de los encuentros de la Copa del Mundo en Argentina y otros países de Sudamérica. Allí comparte la cobertura con Diego Latorre, conformando una de las duplas más reconocidas del fútbol argentino. Disney+ ofrece una transmisión exclusiva de los partidos de la Selección Argentina con relatos de Closs y comentarios de Latorre, además de una segunda opción encabezada por Sebastián Vignolo junto a invitados especiales (Carlos Tevez, Sergio Agüero y Marcelo Gallardo).

Mariano Closs hace dupla con Diego Latorre.

De esta manera, quienes elijan seguir los encuentros por Disney+ podrán escuchar nuevamente a la histórica dupla que desde hace años acompaña las principales competencias internacionales. La presencia de Closs y Latorre está confirmada para todos los partidos de la Selección Argentina, que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022. La señal se suma a otras plataformas que transmiten la copa, como DSpors y DGo, Paramount +, Telefé, TyC Sports y TV Pública.

Qué partidos transmite Disney + en el Mundial 2026

Disney+ Premium no emite los 104 encuentros del Mundial, pero sí cuenta con una selección importante de partidos. La plataforma transmite 30 encuentros del torneo: 22 de la fase de grupos, dos de dieciseisavos de final, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, las dos semifinales y la final. Además, para el público argentino se suman todos los partidos de la Selección Argentina, independientemente de la instancia en la que se encuentre el equipo.