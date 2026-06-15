Rellenos de helado, tiramisú o pistacho: 4 rincones de CABA y Zona Norte para probar los mejores cannoli

El cannoli es un postre que gana popularidad en Buenos Aires. (Crédito de foto: SOLE DI PARMA)

El aroma a masa frita y el dulzor de la ricota fresca nos transportan inmediatamente a las calles de Italia. El cannoli, esa emblemática masa crocante con forma de tubo, ha conquistado los paladares locales. Cada 16 de junio se celebra el Día Mundial del Cannoli Italiano, una excusa perfecta para descubrir las mejores coordenadas de Buenos Aires y Zona Norte donde rinden culto a este manjar irresistible.

Coordenadas para fanáticos de los cannoli

Ciro: en Palermo y Puerto Madero, Ciro es sinónimo de sofisticación italiana. Destaca su versión tradicional rellena de ricota y naranja, pero innovan fuertemente al sustituir el relleno por helado artesanal. Entre sus variedades más deseadas sobresalen las de pistacho, mascarpone con frutos rojos, sambayón y dulce de leche tentación. Son perfectos para maridar con su café de especialidad. (Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero / Guatemala 4798, Palermo).

Biasatti Colegiales: este reconocido Pastificio Centrale de Colegiales rinde tributo a la autenticidad siciliana. Preparan sus cannoli de forma artesanal utilizando ricotta de oveja fresca. El público puede optar por dos sublimes versiones: una enriquecida con chips de chocolate y confitura de naranja, y otra terminada con pistachos picados y azúcar impalpable. Se acompaña con café de Puerto Blest. (Jorge Newbery 3202, Colegiales).

Cannoli: gastronomía italiana en Argentina. (Crédito de foto: L'adesso)

L’adesso: el restaurante del chef Leonardo Fumarola defiende la receta original del sur de Italia. Su masa, frita y sumamente liviana, lleva huevos, vinagre de vino y Marsala, rellena de ricotta pura, cascaritas de naranja confitadas y pistachos. Para celebrar su día, del 16 al 21 de junio ofrecen una imperdible promoción 2x1 (comiendo una porción, te regalan otra para llevar). (Fray Justo Santa María de Oro 2047, Palermo).

Sole di Parma: cruzando a Zona Norte, a orillas de Tigre, este rincón ofrece una original reinterpretación local. Su masa no se fríe, sino que se hornea a base de almendras procesadas, azúcar orgánica, manteca y jugo de naranja. Se consiguen solo los fines de semana y se rellenan con crema tiramisú al licor de café o chocolate amargo con pistachos. (Madero 537, Tigre).

El cannoli: representante de la gastronomía italiana

El origen del cannoli se remonta a la región de Caltanissetta, Sicilia, durante la dominación árabe, donde las mujeres combinaban ingredientes locales como la ricota y almendras. En Buenos Aires, este postre se adoptó de una forma natural gracias a la inmensa e histórica corriente migratoria italiana que moldeó profundamente la identidad gastronómica actual. Hoy, el cannoli es un símbolo vivo de esa herencia cultural que une la tradición europea con el paladar porteño.