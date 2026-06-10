Es como tomar un café en Italia, pero queda en Buenos Aires: la cafetería con pastelería italiana que no te podés perder.

Existe un café ubicado en Buenos Aires que es como viajar a Italia. Esta cafetería, de especialidad y pastelería italiana, es el lugar perfecto para conocer un fin de semana y aprovechar la tarde para pasear y merendar, ya sea en soledad o en compañía de alguien más.

Se trata de Martinelli Caffe, que cuenta con siete locales en total distribuidos por la Ciudad de Buenos Aires: en Palermo, Colegiales, Núñez, Caballito, Parque Patricios y San Telmo. La propuesta te invita a sumergirte en una carta totalmente italiana, con diferentes opciones de café y pastelería italiana, tanto dulces como saladas.

"Hoy te presento Martinelli, un café de especialidad y pastelería italiana. Nos atrapa con sus delicias rellenas de dulce de leche y crema pastelera, ideal para sentirte en otro continente sin salir de Buenos Aires", cuentan desde sus redes sociales.

Una de sus especialidades es el latte pistacho. "El latte pistacho mezcla perfecta de intensidad, color y sabor, ideal para acompañar tus desayunos y meriendas. Un lugar cómodo, cálido y con intimidad que te invita a quedarte un rato más", añaden.

Para comer, su plato más destacado de desayuno y merienda es el Cannoli Siciliani, un dulce típico de la región italiana de Sicilia. Se trata de una masa enrollada en forma de tubo, como si fuese un canelón, que adentro lleva ingredientes dulces mezclados con queso ricota. Puede ser clásico, con nutella, con pistacho o tiramisú, todos mezclados con ricota.

Caffe Martinelli: su historia y dónde queda

Su historia

El café está formado por un equipo de tres profesionales en el sector gastronómico, conformado por un italiano y dos argentinos, con más de 20 años de experiencia. "Juntos, creamos un concepto único en su género que une la pasión italiana y se refleja en la cultura del café italiano y en los productos que ofrecemos día a día", explican en su página web.

"En nuestros locales, nos aseguramos de que cada taza de café sea perfecta en sabor, aroma y textura. Utilizamos granos de café de la más alta calidad, tostados y preparados con cuidado para ofrecer una experiencia excepcional. También nuestros helados artesanales y nuestra pastelería, se elaboran día a día con la mejor materia prima".

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